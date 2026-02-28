Christian Horner señaló al verdadero responsable de su despido de Red Bull: “No fue mi elección”

Christian Horner fue despedido de Red Bull a mediados del 2025, una decisión que dejó a la escudería sin el jefe de equipo detrás de sus ocho campeonatos de pilotos y seis de constructores en 20 años de existencia en la Fórmula 1. La decisión, de acuerdo al propio Horner, fue “sorpresiva y repentina”, y tiene un claro responsable, tal y como reveló en Drive to Survive.

En las últimas horas se estrenó la Temporada 8 de la serie basada en la Fórmula 1, en la que se repasaron los momentos más importantes del 2025, y el despido de Horner fue uno de ellos. El mismo, fue relatado de la propia boca del protagonista, que no se guardó nada.

A pesar de su relación, Horner no cree que Jos Verstappen -ni Max- tuviera que ver en su despido. (Getty)

Consultado directamente por si cree que los Verstappen (Max, y su padre Jos) tuvieron algo que ver, Horner fue categórico: “Su padre nunca ha sido mi mayor fan. Ha hablado abiertamente sobre mí, pero no creo que los Verstappen fueran responsables de ninguna manera“.

“Creo que esta fue una decisión tomada por Oliver Mintzlaff, con Helmut Marko asesorando desde fuera“, declaró tajantemente Horner, exponiendo a Helmut Marko como el principal responsable. “Después de la muerte de Dietrich Mateschitz (dueño de la marca), creo que se consideró que tenía, tal vez, demasiado control”, explicó.

Horner agregó una reflexión personal sobre lo sucedido: “Me quitaron algo que era muy valioso para mí, y no fue mi elección. Siempre di lo mejor de mí. Hice lo mejor que pude por mi equipo, por la gente a la que representaba, pero este año mi rendimiento no ha sido tan bueno como antes”.

Helmut Marko, el hombre detrás del despido, según Horner. (Getty)

Para cerrar, Horner se desligó del cambio de pilotos luego de las primeras dos carreras de la temporada, cuando Red Bull bajó a Lawson y subió a Tsunoda desde Racing Bulls: ““No fue mi elección. Siempre me presionaron para que aceptara pilotos de la academia. Helmut fue un gran impulsor de ello”, concluyó el británico. Y de paso aclaró que es el fin, pero únicamente por el momento.

