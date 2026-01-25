Es tendencia:
¿Se meten en el Mundial 2026? Show de Valentín Barco y Joaquín Panichelli en la goleada de Racing de Estrasburgo

Los tres sudamericanos se asociaron para el segundo grito en el duelo por la Ligue 1.

Por Agustín Vetere

Valentín Barco y Joaquín Panichelli.
© GettyValentín Barco y Joaquín Panichelli.

Racing de Estrasburgo es uno de los equipos sensación de la temporada en la Ligue 1, sobre todo a los ojos de los futboleros sudamericanos. Es que el combinado francés cuenta con grandes rendimientos de sus estrellas de la región, con Valentín Barco y Joaquín Panichelli a la cabeza.

Por la Fecha 1 de la Ligue 1, Racing de Estrasburgo goleó este domingo a Lille como visitante en el último compromiso de la jornada. La abultada victoria para los de Gary O’Neil se abrió a partir de la sociedad entre los jugadores sudamericanos.

A los 25 minutos del primer tiempo, Panichelli abrió la cuenta para la visita con una buena jugada individual. El argentino aguantó en el área, dio media vuelta y la mandó al fondo de la red para quebrar el cero.

Apenas un minuto más tarde, Barco inició un contragolpe y Panichelli tocó de primera para extender la sociedad sudamericana hacia Julio Enciso. El paraguayo recibió en el área y estiró la diferencia al 2-0 parcial.

Finalmente, Martial Godo anotó otros dos tantos para que Racing de Estrasburgo se quede con la victoria por 4-1. Así, el combinado francés escaló hasta la séptima posición del certamen, a solo un punto de la zona de clasificación a las copas internacionales.

Datos clave

  • Racing de Estrasburgo goleó 4-1 a Lille como visitante en la Ligue 1.
  • Joaquín Panichelli abrió el marcador y Julio Enciso anotó tras jugada de Valentín Barco.
  • Martial Godo selló la victoria con un doblete para el equipo de Gary O’Neil.
