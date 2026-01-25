La salida de Miguel Ángel Borja de River prometió dar más oportunidades para Agustín Ruberto de las que tuvo con el primer equipo. Pero el inicio del Apertura 2026 mostró que, aunque formó parte de la lista de convocados, no cuenta ni siquiera entre las primeras alternativas de recambio para Gallardo en el ataque.

El Muñeco decidió alinear con Sebastián Driussi y Facundo Colidio, mientras que en el complemento dio ingreso a Ian Subiabre y Maximiliano Salas para refrescar la ofensiva, sin dar minutos al delantero que supo ser goleador con la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 de 2023.

Y aunque de momento no parecía tener intenciones de dejar el club en busca de mayor rodaje, la aparición de un pretendiente en la Serie A de Italia podría hacerlo cambiar de parecer, porque según avanzó el Corriere dello Sport en Lazio interesa para renovar la delantera tras la salida de Valentín Castellanos al West Ham.

“Se sigue prestando mucha atención a la línea ofensiva, donde la idea es invertir en un jugador joven y prometedor capaz de desarrollarse y consolidarse con el tiempo”, detalló el portal italiano. Aunque Ruberto no era la primera opción para esa búsqueda, la imposibilidad de concretar otros fichajes, como el del brasileño Ryan, que será vendido por Vasco da Gama al Bournemouth, lo hicieron subir en la consideración.

Ruberto fue convocado, pero no sumó minutos ante Barracas.

Si bien la prensa italiana todavía no da cuenta de que se hayan iniciado gestiones con River ni con el entorno del jugador, sí pone el nombre del delantero argentino entre los primeros candidatos en la búsqueda de un nuevo delantero por considerarlo “un talento emergente que podría representar una apuesta para el futuro”.

Gallardo busca delantero

Para volver todavía menos alentador el panorama de Agustín Ruberto en River, Marcelo Gallardo todavía insiste en la llegada de dos refuerzos más para afrontar el año y solicitó que uno de ellos sea un centrodelantero.

Los números de Ruberto en River

Aunque su aparición descollante junto con Claudio Echeverri como figuras de la Selección Argentina Sub 17 entre 2022 y 2023 prometía dar a Agustín Ruberto muchas más oportunidades en el primer equipo de River, lo cierto es que no le han sobrado las chances de demostrar su valía, habiendo sido afectado también por una grave lesión ligamentaria.

El delantero de 20 años, que hizo su debut oficial en 2024, registró hasta la fecha 17 partidos oficiales, aunque nunca lo hizo como titular y apenas acumuló entre todos ellos 321 minutos en cancha, que le valieron para aportar dos goles.

Data clave