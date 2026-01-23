Peligra el pase de Kevin Serna a Boca por la decisión de Fluminense que condiciona su futuro

En las últimas horas, Boca pisó el acelerador en el mercado de pases para empezar a cerrar algunos acuerdos de los jugadores que le interesa sumar como refuerzo en este 2026. En ese sentido, hizo una oferta formal de 5 millones de dólares para intentar quedarse con Kevin Serna, pero una decisión de última hora podría cambiar todo el panorama y hacer que se caiga el traspaso.

Bien se sabía desde un principio que Fluminense no iba a aceptar dicho monto, sino que pretendía cosechar al menos 7 millones de dólares para liberarlo. Sin embargo, ese no fue el único impedimento, debido a que lo consideran sumamente importante en el equipo que comanda tácticamente Luis Zubeldía, que busca tener una temporada muy ambiciosa en lo doméstico e internacional.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, peligra el traspaso de Serna a Boca. Con el claro objetivo de intentar retenerlo a casi cualquier precio, el elenco brasileño no quiere venderlo. No solo se trata de que no se alcanzó la cifra requerida, sino que tanto el entrenador como la dirigencia buscan quedarse con el talentoso delantero de 28 años, que atraviesa un excelente presente.

Kevin Serna, delantero colombiano de Fluminense.

También según averiguó BOLAVIP, le van a mejorar las condiciones salariales para que se quede en Fluminense. El motivo de fondo es evidente: sostienen que es casi irremplazable por su magnífica actualidad en la que es una de las piezas más importantes del plantel. Así las cosas, desde el entorno del futbolista revelaron la situación y el Xeneize no salió beneficiado con estas novedades.

Un dato fundamental a tener en cuenta es que Serna es titular indiscutido. No conforme con eso, el colombiano marcó dos goles este jueves por la noche cuando Fluminense venció 3-2 a Nova Iguaçu por la tercera jornada del campeonato carioca. Con el resultado en contra, el habilidoso ingresó para dar vuelta el partido y, gracias a su olfato goleador, lo consiguió.

Cabe recordar que Boca se bajó de las negociaciones por Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. El rápido acuerdo verbal y por ende inminente llegada de Ángel Romero fue uno de los principales motivos, pero también la confianza de llegar a un pacto con Flu para que Serna se convierta en una de las flamantes incorporaciones de cara a este 2026 que promete ser muy prometedor.

DATOS CLAVE

Fluminense está decidido a retener a Kevin Serna y por eso le mejoraría las condiciones salariales para contentarlo.

está decidido a retener a y por eso le mejoraría las para contentarlo. La oferta que realizó Boca en las últimas horas fue de 5 millones de dólares , considerada insuficiente por el Tricolor.

en las últimas horas fue de , considerada insuficiente por el Tricolor. El Xeneize desistió de avanzar las negociaciones por Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi, otros dos delanteros que interesaban.

