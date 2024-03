Francesco Totti es leyenda absoluta de Roma. Palabra autorizada en todo lo que respecta a lo que sucede en la actualidad del conjunto de la capital italiana. Pero, en sus últimas declaraciones, dejó una gran polémica al hablar sobre una de las figuras del plantel, el argentino Paulo Dybala.

Si bien se trata de uno de los futbolistas más importantes del plantel que dirige Daniele de Rossi, lo cierto es que Dybala volvió a sufrir una lesión muscular. Se trata de su quinta molestia conocida en la temporada, lo que lo llevó a perderse el último partido, ante Sassuolo por la Serie A, antes de la Fecha FIFA.

En base a la condición física de la Joya, Totti cuestionó si realmente Roma debe seguir contando con el argentino. Estos inconvenientes del ex Palermo y Juventus podrían ser claves en su futuro. Con el conjunto giallorosso tiene contrato hasta junio de 2025, pero con su famosa cláusula de rescisión de 12 millones de euros para equipos fuera de Italia (para los italianos, es de 15 millones).

Totti: “Si yo fuera entrenador, pensaría bien qué hacer con un jugador que juega 15 partidos al año”

En una entrevista con Betsson.sport, Totti habló sobre varios temas sobre la actualidad de Roma. “Estamos hablando de un jugador top, pero en cuanto al futuro hay que entender qué quiere hacer el club y qué objetivos tiene para la próxima temporada“, empezó diciendo sobre el caso Dybala.

Pero, lo más polémico llegó después. “Si yo fuera entrenador, pensaría detenidamente qué hacer con un jugador que juega 15 partidos al año. Si tengo un objetivo importante que cumplir y tengo a uno de los jugadores más importantes que está en el campo en un tercio de los partidos, tengo que hacer una reflexión“, consideró.

El futuro de Paulo Dybala volverá a estar en los primeros planos en el próximo mercado de verano debido a su cláusula baja. Además, entrará en el último año de su contrato con el conjunto de la Loba.

No obstante, pese a sus problemas físicos, la Joya ha sido una figura determinante en la estructura de la Roma. Fue figura indiscutida durante el ciclo de Jose Mourinho y sigue siéndolo con de Rossi a cargo. Lleva 66 partidos con la camiseta giallorossa donde marcó 32 goles y dio 15 asistencias.

Totti: “No volveré a Roma”

Il Capitano, si bien es una leyenda de la Roma, reconoció que no volvería a trabajar en el club. “No volveré nunca más. Cada vez que me hagas esta pregunta, diré que no volveré. Ya lo he dicho, y dicho. Para mí esto termina aquí. Si me llaman, lo hablaremos“, dijo. Totti fue director general de la Roma entre los años 2017 y 2019.

Por último, habló sobre el trabajo de Daniele de Rossi hasta el momento. “No me esperaba que le fuera tan bien de inmediato. Los jugadores son totalmente diferentes a como eran hace dos meses, eso lo ha traído el cambio. Dio motivación, ganas y espíritu adecuado para afrontar los partidos. Conoce bien la ciudad, los aficionados y el club, y por eso reúne todo esto para garantizar que los jugadores rindan“, opinó.