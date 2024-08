Diego Simeone le hizo un nuevo pedido de los directivos, ya que en Atlético de Madrid no se conforman con la contratación de Julián Álvarez.

Después de renovar su ataque con Julián Álvarez y Alexander Sørloth, en Atlético de Madrid siguen focalizados en poder jerarquizar al plantel que conduce Diego Simeone. Y es que el principal objetivo que tienen los rojiblancos está puesto en poder llegar lo más lejos posible dentro de la UEFA Champions League.

El DT argentino quiere reforzar el mediocampo, donde posee tres opciones para la zona central: el canterano Pablo Barrios, Arthur Vermeeren y Koke Resurrección. Por eso mismo, apuntó los cañones a un viejo deseo, el cual ya estuvo en su radar durante las últimas temporadas.

Sofyan Amrabat, el marroquí que lució la camiseta de Manchester United y se encuentra en Fiorentina, vuelve a aparecer en la órbita de Simeone, quien espera que Enrique Cerezo haga un último esfuerzo para que el Colchonero pueda terminar de completar el armado del plantel. Y la clave para que se dé su contratación estaría en la partida de João Félix.

El presidente del cuadro capitalino le indicó al Cholo Simeone que para adquirir nuevos futbolistas deberán vender porque con las llegadas de Álvarez, Sørloth y Robin Le Normand, desembolsaron alrededor de 200 millones de euros. Justamente, el delantero portugués está por retornar hacia Chelsea, pero la operación no está sellada. Por eso mismo, todavía no avanzaron por Amrabat. Incluso, primero buscarán acordar la contratación por Conor Gallagher, pero si es que no se concreta avanzarán por el mediocampista de 27 años.

Sofyan Amrabat, el nuevo objetivo que tiene Atlético de Madrid. (IMAGO / Steinsiek.ch)

La cotización de Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat, según reporta Transfermarkt, el sitio especializado en valores de mercado, posee una cotización de 22 millones de euros.

El contrato de Sofyan Amrabat

Fiorentina tiene un vínculo con el marroquí Sofyan Amrabat que los vincula hasta el 30 de junio de 2025.