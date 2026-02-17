Benfica vs. Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía ESPN por los Playoff de la UEFA Champions League: minuto a minuto

El elenco portugués ingresó por la ventana a esta instancia. Con 9 puntos en 8 presentaciones, se aseguró el último puesto de clasificación gracias a la diferencia de gol de -2.

Por su parte, el Merengue quedó a las puertas de clasificar directamente a octavos de final, ya que terminó en el noveno puesto con 15 unidades en 8 presentaciones.

El volante inglés del Merengue no podrá estar presente en este encuentro debido a que aún no se recuperó de una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda sufrida el pasado 1° de febrero.

En el marco del encuentro de ida de los Playoff de la UEFA Champions League, en el Estadio da Luz, Benfica recibe a Real Madrid en búsqueda de un buen resultado de cara a la revancha. El partido comienza a las 17.00 horas de Argentina, será dirigido por Francois Letexier y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN como de Disney+.