Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Benfica vs. Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía ESPN por los Playoff de la UEFA Champions League: minuto a minuto

En el Estadio da Luz, portugueses y españoles abren la serie por un lugar en los octavos de final del certamen continental.

Bellingham, la baja de peso en el Madrid

El volante inglés del Merengue no podrá estar presente en este encuentro debido a que aún no se recuperó de una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda sufrida el pasado 1° de febrero.

Publicidad

La posible formación de Real Madrid

El Merengue formaría con: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Kylian Mbappé y Vinícius Junior.

La posible formación de Benfica

El local formaría con: Anatoliy Trubin; Amar Dedić, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro; Gianluca Prestianni, Georgiy Sudakov, Andreas Schjelderup y Vangelis Pavlidis.

El camino de Real Madrid

Por su parte, el Merengue quedó a las puertas de clasificar directamente a octavos de final, ya que terminó en el noveno puesto con 15 unidades en 8 presentaciones.

El camino de Benfica

El elenco portugués ingresó por la ventana a esta instancia. Con 9 puntos en 8 presentaciones, se aseguró el último puesto de clasificación gracias a la diferencia de gol de -2.

Publicidad

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Benfica y Real Madrid se enfrentan en Portugal.
© GettyBenfica y Real Madrid se enfrentan en Portugal.

En el marco del encuentro de ida de los Playoff de la UEFA Champions League, en el Estadio da Luz, Benfica recibe a Real Madrid en búsqueda de un buen resultado de cara a la revancha. El partido comienza a las 17.00 horas de Argentina, será dirigido por Francois Letexier y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN como de Disney+.

Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Cuántos desatinos más de Cavani tiene que aguantar el hincha de Boca?

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
"Enzo Fernández está para el Real Madrid"
Fútbol europeo

"Enzo Fernández está para el Real Madrid"

Con una respuesta particular, Dončić eligió entre River y Boca
Polideportivo

Con una respuesta particular, Dončić eligió entre River y Boca

El mal momento que vive Mastantuono en Real Madrid a meses del Mundial
Fútbol europeo

El mal momento que vive Mastantuono en Real Madrid a meses del Mundial

Encuesta Bolavip: Si River queda eliminado de la Copa Argentina contra Bolívar, ¿Gallardo se tiene que ir?
River Plate

Encuesta Bolavip: Si River queda eliminado de la Copa Argentina contra Bolívar, ¿Gallardo se tiene que ir?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo