En el marco del encuentro de ida de los Playoff de la UEFA Champions League, en el Estadio da Luz, Benfica recibe a Real Madrid en búsqueda de un buen resultado de cara a la revancha. El partido comienza a las 17.00 horas de Argentina, será dirigido por Francois Letexier y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN como de Disney+.
Benfica vs. Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía ESPN por los Playoff de la UEFA Champions League: minuto a minuto
En el Estadio da Luz, portugueses y españoles abren la serie por un lugar en los octavos de final del certamen continental.
Bellingham, la baja de peso en el Madrid
El volante inglés del Merengue no podrá estar presente en este encuentro debido a que aún no se recuperó de una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda sufrida el pasado 1° de febrero.
La posible formación de Real Madrid
El Merengue formaría con: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Kylian Mbappé y Vinícius Junior.
La posible formación de Benfica
El local formaría con: Anatoliy Trubin; Amar Dedić, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro; Gianluca Prestianni, Georgiy Sudakov, Andreas Schjelderup y Vangelis Pavlidis.
El camino de Real Madrid
Por su parte, el Merengue quedó a las puertas de clasificar directamente a octavos de final, ya que terminó en el noveno puesto con 15 unidades en 8 presentaciones.
El camino de Benfica
El elenco portugués ingresó por la ventana a esta instancia. Con 9 puntos en 8 presentaciones, se aseguró el último puesto de clasificación gracias a la diferencia de gol de -2.
Palabra autorizada