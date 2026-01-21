Alpine sacó chapa del motor Mercedes que usarán Franco Colapinto y Pierre Gasly en la Fórmula 1 2026

Una nueva temporada de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y Alpine se ilusiona con hacer un gran papel para dejar atrás un 2025 para el olvido. Este miércoles, la escudería francesa dio un paso importante al poner en pista por primera vez al A526.
Este monoplaza del equipo de Enstone no es uno más. Es que ahora cuenta con un motor Mercedes, olvidándose así del Renault que lo marginó al fondo de la parrilla en la última campaña. En Silverstone, con Pierre Gasly al volante y Franco Colapinto en boxes, Alpine probó el nuevo auto a lo largo de 200 kilómetros.
Hasta el mínimo detalle, el equipo comprobó que todo funcionara correctamente, incluyendo la instalación del motor Mercedes, que lo llevará a otro nivel de potencia en esta temporada. Bajo la lluvia del circuito británico se viralizaron las primeras imágenes del A526.
Como si fuera poco, la cuenta oficial de Alpine les entregó a los fanáticos un adelanto sobre cómo suena el nuevo motor del monoplaza. En un video de 12 segundos, lo mostraron en tiempo real cruzando la línea de meta y los seguidores de la escudería se volvieron locos.
Aunque resta poco más de un mes y medio para el inicio de la temporada 2026, este viernes 23 de enero, a bordo de un crucero, se llevará a cabo la presentación oficial del A526 con su diseño para esta edición de la Fórmula 1.
Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería
McLaren
Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)
Mercedes
George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)
Ferrari
Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)
Red Bull
Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)
Williams
Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)
Aston Martin
Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)
Visa Cash App Racing Bulls
Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)
Audi
Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)
Haas
Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)
Alpine
Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)
Cadillac
Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)
El calendario de la Fórmula 1 en 2026
- Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs
- Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs
- Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs
- Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs
- Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs
- Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs
- Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs
- Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs
- Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs
- Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs
- Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs
- Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs
- Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs
- Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs
- Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs
- Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs
- Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs
- Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs
- Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs
- Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs
- Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs
- Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs
- Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs
- Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs
* Sujeto a homologación de la FIA
–HORARIOS DE ARGENTINA
Dónde ver la F1 2026
Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +. Además, Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.
Datos clave
- Alpine probó su nuevo monoplaza A526 con motor Mercedes en el circuito de Silverstone.
- Pierre Gasly condujo el auto mientras Franco Colapinto acompañó al equipo desde boxes.
- La presentación oficial del diseño será el viernes 23 de enero en un crucero.