Franco Colapinto se subió al Fórmula 1 por primera vez en 2026 y corrió en el test privado de Alpine: así le fue

El calendario de Alpine para la próxima semana está cargado de eventos importantes: este jueves Pierre Gasly probará por primera vez el A526, el auto con el que competirán en la temporada 2026 de la Fórmula 1, el viernes será la revelación oficial del diseño del coche y, del 26 al 30, están los tests de pretemporada.

En este calendario, Franco Colapinto no tendría contacto con pista sino hasta los tests de pretemporada, algo que lo pondría en desventaja de cara al trabajo que necesita hacer la escudería en esas pruebas, ya que la última vez que el argentino se había subido al auto y corrido en pista fue en Abu-Dhabi, en 2025.

A raíz de ello, Alpine organizó unas pruebas privadas en Barcelona, donde Franco Colapinto se subió por primera vez a un auto en pista en lo que va del año. Aunque hay que destacar que estas pruebas fueron con el A525. De acuerdo a la información de PlanetF1, tanto Colapinto, como Gasly, como Paul Aron, todos tuvieron su oportunidad de dar algunos giros en pista.

Colapinto volvió a girar en el A525, previo a debutar con el A526 en los tests de Barcelona.

El objetivo era claro: permitirle a los pilotos reencontrarse con la sensación de estar en el auto antes de las pruebas oficiales con el A526, el auto con el que correrán durante este 2026 y con el que recién se encontrarán en los tests de pretemporada. Todo indica que la sesión del martes se llevó a cabo con normalidad y salió de acuerdo a lo planeado por la escudería.

Así será la presentación del A526, el auto de Colapinto y Gasly para el 2026

Alpine apostó por una puesta en escena cinematográfica para revelar el diseño y livery del auto que utilizará durante toda la temporada 2026 de la Fórmula 1. El lugar elegido son las aguas del mar Balear, frente a la costa de Barcelona, y a bordo de un crucero de primer nivel provisto por MSC, socio estratégico de Alpine.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El evento promete exclusividad, con una lista de invitados limitada y representantes de los patrocinadores, y contará con la presencia de Flavio Briatore, Steve Nielsen y los pilotos oficiales para la temporada: Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Datos clave

Franco Colapinto realizó un test privado en Barcelona con el auto A525 el martes.

realizó un test privado en con el auto el martes. Pierre Gasly estrenará el A526 este jueves, previo a la revelación oficial del viernes .

estrenará el este jueves, previo a la revelación oficial del . Los tests de pretemporada oficiales de la Fórmula 1 serán del 26 al 30 de enero.

Publicidad