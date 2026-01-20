Arvid Lindblad protagonizó el primer accidente de la Fórmula 1 en 2026 y terminaron remolcando su auto

En la previa de lo que serán los tests del Barcelona, que tendrán lugar del 26 al 30 de enero, algunos equipos de la Fórmula 1 están probando sus autos para verificar cualquier tipo de inconsistencia y fallo, tanto mecánico como técnico. Racing Bulls optó por hacerlo este martes en Imola, y las cosas no resultaron del todo bien.

Quien se subió al volante del VCARB03 fue Arvid Lindblad, el único rookie que tendrá la temporada 2026 de la Fórmula 1, y el británico protagonizó el primer accidente de la temporada. Y si bien los tests son privados y no está permitido grabar ni tomar fotografías, algunos videos se han filtrado.

La información llega por parte del periodista italiano de Motorsport.com, Jacopo Rava, quien informó del accidente de Lindblad, quien hizo un trompo sobre la grava en la variante Villenueve. Aunque Rava reconoció que no está confirmado si fue un error personal del piloto o si se trató de un problema técnico.

Lo cierto es que el auto tuvo que ser remolcado de regreso al garaje, y recién después de hacer algunos chequeos, Lindblad pudo volver a pista para completar el programa del shakedown de Racing Bulls pactado para este martes.

Arvid Lindblad protagonizó el primer accidente del 2026 en la Fórmula 1. (Getty)

Racing Bulls y Red Bull en general tienen una gran expectativa por lo que Lindblad pueda hacer. El británico de 18 años lleva años en el programa de jóvenes pilotos de Red Bull y ha llegado a ser señalado como el nuevo Max Verstappen. Pero todavía tiene un largo camino antes de llenar esos zapatos.

