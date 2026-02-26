A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Australia de la Fórmula 1 2026

La nueva y revolucionaria temporada de la Fórmula 1 se encuentra cada vez más cerca. Luego de los testeos de pretemporada en Barcelona y Bahréin, en los que todas las escuderías probaron las nuevas configuraciones de los monoplazas, ahora es llegó el momento de que cada uno de los equipos ultime detalles para el comienzo de edición 2026.
Para Franco Colapinto será mas que especial, ya que será la primera vez que puede estar desde el inicio de una temporada abordo de un auto de la Fórmula 1. De hecho, la carrera que inaugura el año, el Gran Premio de Australia, es una novedad para el argentino, ya que nunca corrió en el Alberta Park en la Máxima.
El circuito ubicado en Melbourne será el primer escenario de la nueva F1 con la configuración completamente diferente a la de los años anteriores. El estreno será el próximo fin de semana, del 6 al 8 de marzo, y tendrá horarios de madrugada en la República Argentina, ya que hay 14 horas de diferencia con Australia.
De hecho, la práctica libre 1 será el jueves 5 de marzo a las 22:30, mientras que las FP2 ya serán en la madrugada del sábado. El resto del fin de semana de carrera se dividirá entre el mismo sábado y la madrugada del domingo. Repasá acá los horarios completos del primer GP del año de la Fórmula 1, que podrá verse a través de Disney +.
Horarios del GP de Australia de la F1 2026
- Jueves 5 de marzo – Práctica Libre 1: 22:30 (hora Argentina)
- Viernes 6 de marzo – Práctica Libre 2: 02:00 / Práctica Libre 3: 22:30
- Sábado 7 de marzo – Clasificación: 02:00
- Domingo 8 de marzo – Carrera: 01:00
El calendario de la Fórmula 1 en 2026
- Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs
- Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs
- Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs
- Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs
- Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs
- Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs
- Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs
- Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs
- Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs
- Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs
- Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs
- Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs
- Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs
- Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs
- Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs
- Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs
- Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs
- Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs
- Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs
- Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs
- Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs
- Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs
- Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs
- Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs
* Sujeto a homologación de la FIA
–HORARIOS DE ARGENTINA
Dónde ver la F1 2026
Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +. Además, Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.