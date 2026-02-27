Fue un jueves lleno de emociones para el mundo River. Marcelo Gallardo le puso punto final a su segundo ciclo en el club y el Estadio Monumental habló como pocas veces: amor incondicional hacia el Muñeco y fuerte reprobación para muchos jugadores. Quienes salieron ilesos de la crítica fueron, como suele suceder en Núñez, los pibes del club.

El resultado ante Banfield -victoria por 3 a 1- trajo con sí algo de alivio. Habían sido tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y la impaciencia era cada vez mayor, pero River -con 9 jugadores formados en la cantera en el once inicial- jugó un buen partido y obtuvo los tres puntos.

Este viernes, el plantel se entrenó en el River Camp en horas de la tarde. Una de las sorpresas en el predio de Ezeiza fue la presencia de Stefano Di Carlo y de Enzo Francescoli. El presidente y el Director Deportivo estuvieron un rato junto a los jugadores el día después del cierre del segundo ciclo de Marcelo Gallardo.

¿Por qué Di Carlo Y Francescoli fueron al River Camp?

La razón por la que Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli se acercaron al River Camp fue para hacer la presentación formal de Marcelo Escudero, el entrenador de la Reserva que se encargará de dirigir al plantel profesional hasta que llegue el sucesor de Marcelo Gallardo. Cabe recordar que el uruguayo y el Pichi fueron compañeros en el Millonario allá por la década del 90.

¿Quién será el sucesor de Marcelo Gallardo?

El próximo lunes, River visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 21.30 horas con la misión de volver a sumar de a tres. En dicho encuentro estará Marcelo Escudero en el banco de suplentes y se estima que para el próximo partido ya lo haga el sucesor de Marcelo Gallardo, que todo indica que será Eduardo Coudet.

