Se reveló en Drive To Survive: Briatore estuvo a punto de echar a Colapinto de Alpine tras su primera carrera del 2025

Este viernes se estrenó la temporada 8 de Drive To Survive, y una de las historias contadas fue la del cambio de piloto que hubo en Alpine para el séptimo Gran Premio de la temporada, cuando Franco Colapinto tomó el lugar de Jack Doohan.

Flavio Briatore tomó la decisión luego de que Doohan se accidentara en la primera vuelta del GP de Miami, su tercer accidente en seis fines de semana. Pero las cosas no salieron bien para Colapinto. De hecho, comenzaron tan mal que su primera carrera bien pudo haber sido su última.

Previo a subirse al auto en Imola, Briatore le dio un abrazo junto a una advertencia más que clara: “Tienes que tener mucho cuidado. No podemos permitirnos ningún error“. Pero de poco sirvió, ya que Colapinto se estrelló contra las barreras de contención en clasificación, destrozando el A525 y provocando la furia del italiano.

La serie-documental así lo revela, mostrando la breve pero intensa charla que hubo entre Briatore y Colapinto luego del accidente. El argentino se acercó a pedir perdón, pero Briatore retrucó: “No, perdón nada. No debemos estar cometiendo esta clase de errores“.

Colapinto admitió: “Fue una cagada mía“, pero Briatore redobló la apuesta: “Sé que fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, es mi cagada también“, expresó el italiano, ante la mirada del argentino que rápidamente se fue ante el llamado de su jefe de prensa.

La charla entre Gasly, Colapinto y Briatore post Imola

El Gran Premio de la Emilia-Romaña vió a los dos Alpine quedar fuera de los puntos. Posterior a la carrera, Flavio Briatore se sentó tanto con Pierre Gasly como con Franco Colapinto, con una expresión solemne y un ultimatum para el argentino.

“Voy a ir al punto de la situación. Tenemos que entender no hemos estado bien hasta ahora. Y, entre ustedes dos, Pierre ha sido mejor. Tenemos que empezar a conseguir puntos”, inició Briatore, en una charla capturada por las cámaras de Drive To Survive.

“Podemos empezar a probar cosas en mi a…”, intentó responder Colapinto, hasta que Briatore lo cortó en seco: “No me interesa una mierda. Yo decido lo que se hace. Yo”, le dejó claro, alzando la voz. Y prosiguió apuntando contra Colapinto: “Tú eres el problema. Entiende eso. Tienes que mejorar tu rendimiento, es fundamental“.

“Desde la próxima carrera tenemos que empezar a sumar puntos, tienes que ayudar a Pierre. Pero Pierre, tienes que ayudarte a ti mismo también”, concluyó, dejándole el mencionado ultimatum a sus dos pilotos, que respondieron en Silverstone con el sexto puesto de Gasly, aunque Colapinto tuvo un problema en el auto y no pudo terminar.

Desde ese Gran Premio, no obstante, Briatore tomó la decisión de dejar de lado el 2025 y enfocarse en el 2026, con un claro mensaje: “Cuando eres un líder, en cualquier negocio, el éxito depende de tus decisiones. Y sólo el futuro dirá si acerté o me equivoqué. Creo que debemos concentrarnos en competir en 2026. Si seguimos últimos el próximo año, tendré que cambiar de trabajo. Fin“.

