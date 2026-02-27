La postura de AFA sobre el pasillo de honor de Boca a Lanús tras ser campeón de la Recopa Sudamericana

Si bien este sábado se mide ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Apertura, el próximo miércoles Boca se enfrenta a Lanús por la 7° jornada debido a que se postergó el duelo a raíz de que se disputó la Recopa Sudamericana. Ahora tras la consagración del Granate frente a Flamengo en Río de Janeiro, la Liga Profesional de Fútbol reveló qué debe hacerse con el pasillo de honor.

Este compromiso en cuestión debía llevarse a cabo una semana antes, pero el conjunto del Sur estaba en Brasil para chocar ante el gigante carioca en el Estadio Maracaná, por lo que se reprogramó para el 4 de marzo. Ya con el trofeo internacional en su poder, podría recibir el homenaje de uno de los equipos más importantes del continente que lo visita en La Fortaleza, como lo es el Xeneize.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, la Liga le informó a Boca que no está obligado a hacerle pasillo de honor a Lanús. Esta resolución sorprende luego de lo que fue la enorme polémica que paralizó al fútbol argentino cuando Estudiantes de La Plata lo hizo de espalda ante Rosario Central, por estar en contra de que sea sumamente necesario y no tener elección al respecto.

La consagración de Lanús en la Recopa Sudamericana. (Getty Images)

Con ese panorama sobre la mesa, aún hay una cuestión a destacar: depende exclusivamente de Boca. Después de este indicio que anunció el organismo ligado a la Asociación del Fútbol Argentino, será el Xeneize el que decida si realiza un homenaje a Lanús o simplemente salta al campo de juego como lo hace habitualmente en cada uno de los compromisos domésticos.

Lanús – Boca, con hinchas visitantes

Aunque todavía no está la confirmación oficial de parte de las autoridades, bien se sabe que Boca y Lanús ultiman detalles para que haya hinchas visitantes en el encuentro de este miércoles. A la espera de que llegue el visto bueno de los organismos de seguridad y organización para anunciarlo oficialmente, todo indica que habría 10.000 fanáticos del Xeneize en La Fortaleza.

Sin ir más lejos, el propio Nicolás Russo se refirió públicamente a este tema que mantiene en vilo a los simpatizantes del conjunto de la ribera. El presidente del Granate adelantó que está todo dado y los dirigentes solamente aguardan la confirmación. En caso de que se llegue a buen puerto como se cree, las entradas tendrían un valor de $100.000, debido al fin de recaudar mucho dinero.

Los hinchas de Boca en el Estadio Ciudad de Lanús. (ElEditor)

