El espaldarazo de Alpine para Franco Colapinto rumbo al inicio de la Fórmula 1: “Veremos lo mejor de él”

En la Fórmula 1, el respaldo público de los altos mandos vale oro. Y eso es exactamente lo que consiguió Franco Colapinto luego de cerrar una semana de pruebas muy sólida en Bahrein. Es que el argentino recibió nada menos que el visto bueno de Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, quien no dudó en proyectar un año positivo para el pilarense.

Lejos de la pesadilla que significó el 2025 para la escudería francesa, el clima que reina puertas adentro, y alcanza a exteriorizarse, es de profundo optimismo. Así lo demostró Nielsen al analizar la proyección de Colapinto con una frase ilusionante. “Si logramos entregarle un coche superior, y estoy absolutamente convencido de que lo hemos hecho, este año veremos lo mejor de él“, expresó en diálogo con la prensa internacional.

Contra todo pronóstico, el director estuvo lejos de exigir resultados inmediatos y mostró una mirada paciente sobre el crecimiento del argentino. “Creo que Franco es un talento y pienso que quizás sea de desarrollo más gradual y esté evolucionando más lentamente que algunos de los otros“, admitió.

Bajo esa línea, destacó su rendimiento ante las adversidades en 2025. “Lo vimos el año pasado producir algunas buenas carreras, particularmente en comparación con Pierre Gasly, que desafortunadamente fue nuestra única referencia porque estábamos en el fondo”, destacó, rescatando lo hecho con un coche muy inferior.

Steve Nielsen se mostró ilusionado con Colapinto para 2026.

Nielsen ratificó que el optimismo no se basa únicamente en el talento, sino en la ingeniería. “No es ningún secreto que el auto del año pasado tenía algunos problemas inherentes. Hemos solucionado absolutamente algunos de ellos con este auto, lo cual es genial“, celebró el director. Además, detalló: “Los pilotos ahora pueden usar mucho más los pianos. No se están quejando del comportamiento, así que algunos de esos grandes hándicaps están resueltos“.

Lo que se le viene a Colapinto

En Bahrein, el piloto argentino respondió con tiempos alentadores. Es que bajó la persiana de los test con una marca de 1:35.806, siendo el más rápido del equipo y ubicándose sexto en la tanda matutina.

Ahora, la agenda de la Máxima no da respiro a los protagonistas. Alpine tendrá una nueva oportunidad de afinar detalles en la próxima tanda de test, del 18 al 20 de febrero, en el mismo circuito. Será el ensayo final antes del inicio oficial de la temporada, pactado para el 5 de marzo en el Gran Premio de Australia.

