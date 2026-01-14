Luego de perder el puesto en Red Bull, se reveló que Yuki Tsunoda no es dueño de su futuro en la Fórmula 1

El 2025 ha sido el peor año para Yuki Tsunoda en la Fórmula 1, le tocó la tarea más difícil: ser el compañero de Max Verstappen. Y la diferencia quedó más que marcada a lo largo de la temporada. Eso le costó su lugar en la categoría y pasar a ser piloto reserva, aunque su futuro no es tan claro como parece, ya que no depende de él mismo, sino de las grandes compañías que lo apoyan.

Con el fin de la relación entre Honda y Red Bull, que ahora utilizará a Ford como su motorista, Yuki Tsunoda quedó en una encrucijada y sin respaldo dentro de la escudería de la bebida energética, a pesar de aún tener contrato con ellos. Honda, por su parte, sigue dentro de la F1, pero ahora con Aston Martin, y aunque recaer allí sería lo más lógico para Tsunoda, no es tan sencillo.

Así se lo explicó Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation a Motorsport: “Las negociaciones están en curso, por lo que todavía no se ha cerrado ningún acuerdo específico. Esto se debatirá en futuras conversaciones”, señaló el empresario japonés, dejando claro que Tsunoda no es dueño de su futuro.

El futuro de Yuki Tsunoda no depende de sí mismo. (Getty)

Las negociaciones se realizan entre Honda y Red Bull, no directamente con Tsunoda, por lo que las condiciones que pongan desde Red Bull-Ford, pueden condicionar el accionar sobre el futuro de Tsunoda. “Desde la perspectiva de Honda, no hay ningún problema. El punto clave es cómo Ford, o mejor dicho Red Bull, ve la situación“, agregó el presidente de HRC.

Tsunoda lleva como piloto de Honda desde 2016

El que Yuki Tsunoda haya hecho toda su carrera en la Fórmula 1 dentro de la organización de Red Bull no es casualidad, es producto de la relación que tuvieron con Honda hasta este 2025. Yuki Tsunoda es piloto de Honda desde 2016 y forma parte del proyecto de la automotriz japonesa para promover a sus pilotos locales hasta el máximo nivel.

Publicidad

Publicidad

Aston Martin ahora trabaja con Honda y el futuro de Tsundoa podría estar allí.

Dependiendo cómo se den las negociaciones, 2026 podría ser el primer año en el que Tsunoda quede apartado de Honda, o bien encaminarse a Aston Martin, la escudería que contará con Honda como motorista a partir de esta nueva temporada de la Fórmula 1. En cualquier caso, la decisión lo excede.

En síntesis

Yuki Tsunoda perdió su asiento titular en 2025 y pasó a ser piloto reserva.

perdió su asiento titular en 2025 y pasó a ser piloto reserva. Koji Watanabe confirmó negociaciones entre Honda y Red Bull sobre el futuro del japonés.

confirmó negociaciones entre Honda y Red Bull sobre el futuro del japonés. El piloto está vinculado a Honda desde 2016, con la que llegó a Red Bull, pero que ahora está vinculada con Aston Martin.

Publicidad