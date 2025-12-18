Yuki Tsunoda reveló su mayor arrepentimiento tras quedar fuera de la F1 para 2026: “Es como entregar a tu hijo”

Red Bull fue la última escudería de la Fórmula 1 en confirmar cómo formaría su doble alineación de pilotos (Red Bull Racing y Racing Bulls), ya que tenía tres butacas disponibles y cuatro pilotos en carrera. Finalmente, el damnificado fue Yuki Tsunoda, que pasó de estar en la escudería principal como compañero de Max Verstappen en 2025, a quedarse sin auto para el 2026.

El japonés completó una temporada lamentable, en la cual nunca estuvo a la altura del cuatro veces campeón del mundo, al cual tampoco pudo asistir en su lucha por el título, en la que se encontró en desventaja toda la temporada contra los dos pilotos de McLaren. Ante esta situación, Tsunoda se quedó sin auto para el 2026 y finalmente rompió el silencio, revelando que tiene un único arrepentimiento de lo que fue el año.

“No hay mucho de lo que me arrepienta. Lo que sí es que me perdí la oportunidad de correr en ese gran auto que hicimos en Racing Bulls“, destacó Tsunoda, que apenas completó dos carreras con el VCARB en 2025, antes de ser promovido a Red Bull, en detrimento de Liam Lawson.

Tsunoda apenas pudo correr con el Racing Bulls en Australia y China. (Getty)

“Fue como entregar a tu hijo, a tu bebé, porque es el auto que desarrollé con el equipo por años y años con estas regulaciones. Estoy seguro que tiene parte de mi ADN dentro”, explicó Tsunoda, que finalmente terminó teniendo una peor temporada que Lawson en el auto que él desarrolló. “Así que eso, perder la oportunidad de correr con el producto de años terminado y no haber podido mostrar el nivel que quería es algo que duele. No obstante, no me arrepiento de la decisión [de ir a Red Bull]”.

No hubo punto de comparación entre Verstappen y Tsunoda en 2025

En este 2025, Max Verstappen y Yuki Tsunoda compartieron Red Bull Racing desde la tercera fecha del campeonato en adelante; en lo que nunca fue un duelo mano a mano, sino un dominio del cuatro veces campeón mundial en el mano a mano.

Max Verstappen, que ganó ocho Grandes Premios esta temporada, superó a Yuki Tsunoda en las 22 clasificaciones que compartieron, 21-1 en carreras y con una diferencia de casi 400 puntos en el campeonato (Verstappen 421/Tsunoda 33).

Nunca hubo paridad entre Verstappen y Tsunoda en 2025.

El único aspecto en que Tsunoda superó a Verstappen fue el campeonato de destructores, con el japonés costándole más de tres millones (3,497,000) de dólares a la escudería por daños en el auto, siendo el segundo piloto que más dañó su coche esta temporada. En contraste, Verstappen fue el piloto que menos daños generó de toda la parrilla, con apenas 450,000 en gastos.

En 2026 le tocará a Isack Hadjar medirse como compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, mientras que en Racing Bulls los pilotos serán Liam Lawson y un nuevo novato en la figura de Arvin Lindblad, una de las grandes esperanzas de la escudería para el futuro. Tsunoda, a esperar del otro lado del muro.

