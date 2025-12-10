Es tendencia:
Fórmula 1

El notable gesto de Max Verstappen con Yuki Tsunoda luego de su última carrera juntos en la Fórmula 1

El japonés pasará a ser piloto reserva la próxima temporada.

Por Germán Celsan

El gesto de Verstappen con Tsunoda
El gesto de Verstappen con Tsunoda

El Gran Premio de Abu Dhabi marcó el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y también de la gran oportunidad de Yuki Tsunoda, tras varios años en Racing Bulls, de correr junto a Max Verstappen en Red Bull. Su futuro estará como piloto reserva, tras el ascenso de Hadjar y la promoción a F1 de Arvin Lindblad.

Pero volviendo a Tsunoda, el japonés tuvo una campaña decepcionante, estuvo sumamente lejos del cuatro veces campeón del mundo y poco pudo aportar a la escudería tanto para el campeonato de constructores como para la pelea del neerlandés por el de pilotos contra los dos pilotos de McLaren.

El piloto de 25 años se despidió de la parrilla, y Max Verstappen tuvo un noble gesto con él. En una publicación compartida entre ambos, se pudo ver el intercambio de cascos entre Max Verstappen y Yuki Tsunoda, tras haber compartido la temporada como los dos pilotos oficiales de Red Bull, acompañado de la leyenda “Arigato Yuki-san”, palabras de agradecimiento de Verstappen.

El cabeza a cabeza de Verstappen y Tsunoda en 2025

En este 2025, Max Verstappen y Yuki Tsunoda compartieron Red Bull Racing desde la tercera fecha del campeonato en adelante; en lo que nunca fue un duelo mano a mano, sino un dominio del cuatro veces campeón mundial en el mano a mano.

Verstappen fue muy superior a Tsunoda esta temporada. (Getty)

Verstappen fue muy superior a Tsunoda esta temporada. (Getty)

Max Verstappen, que ganó ocho Grandes Premios esta temporada, superó a Yuki Tsunoda en las 22 clasificaciones que compartieron, 21-1 en carreras y con una diferencia de casi 400 puntos en el campeonato (Verstappen 421/Tsunoda 33).

Publicidad

El único aspecto en que Tsunoda superó a Verstappen fue el campeonato de destructores, con el japonés costándole más de tres millones (3,497,000) de dólares a la escudería por daños en el auto, siendo el segundo piloto que más dañó su coche esta temporada. En contraste, Verstappen fue el piloto que menos daños generó de toda la parrilla, con apenas 450,000 en gastos.

En síntesis

  • Max Verstappen tuvo un gesto con Yuki Tsunoda al intercambiar cascos tras la última carrera, acompañado del mensaje “Arigato Yuki-san”.
  • Yuki Tsunoda deja la parrilla tras el GP de Abu Dhabi para ser piloto reserva de Red Bull en 2026.
  • El duelo entre ellos en 2025 finalizó 22-0 en Clasificación y 21-1 en Carreras a favor de Verstappen.
germán celsan
Germán Celsan

