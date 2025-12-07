Con Norris y Tsunoda como protagonistas, los mejores memes del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1

Punto final para una temporada de la Fórmula 1 que fue apasionante. McLaren dominó y se quedó -hace varias fechas- con el Campeonato de constructores, pero faltaba ponerle la frutilla al postre y este domingo lo consiguió en el GP de Abu Dhabi. Max Verstappen ganó la carrera, Oscar Piastri terminó segundo y Lando Norris completó el podio, por tal motivo se consagró campeón y obtuvo su primer título en la máxima categoría.
En la carrera no hubo grandes emociones. Max hizo una gran salida, los McLaren se cuidaron entre sí y Lando dejó a Piastri en el segundo puesto para evitar que Verstappen haga una carrera lenta. En las paradas hubo estrategias y McLaren fue más inteligente, las dominó como quiso y sus pilotos no fallaron.
Quien fue protagonista por no poder hacer un buen trabajo fue Yuki Tsunoda, que tenía la misión de aguantar a Lando Norris detrás, pero no pudo hacerlo y en las redes sociales apuntaron contra él.
Así se correrá la Fórmula 1 en 2026
Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR
Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR
Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR
Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR
Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Jeddah) – 17-19 ABR
Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY
Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY
Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Monaco) – 05-07 JUN
Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona – Catalunya) – 12-14 JUN
Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN
Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL
Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL
Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL
Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO
Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP
Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP
Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP
Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapore) – 09-11 OCT
Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT
Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV
Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV
Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 17-21 NOV
Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV
Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Island) – 04-06 DIC
