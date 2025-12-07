Es tendencia:
Con Norris y Tsunoda como protagonistas, los mejores memes del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1

Se terminó la temporada de la F1 y Lando Norris logró su objetivo de salir campeón al quedar tercero en el circuito de Yas Marina.

Por Lautaro Toschi

La definición de la F1 se vivió con pasión en las redes sociales
Punto final para una temporada de la Fórmula 1 que fue apasionante. McLaren dominó y se quedó -hace varias fechas- con el Campeonato de constructores, pero faltaba ponerle la frutilla al postre y este domingo lo consiguió en el GP de Abu Dhabi. Max Verstappen ganó la carrera, Oscar Piastri terminó segundo y Lando Norris completó el podio, por tal motivo se consagró campeón y obtuvo su primer título en la máxima categoría.

En la carrera no hubo grandes emociones. Max hizo una gran salida, los McLaren se cuidaron entre sí y Lando dejó a Piastri en el segundo puesto para evitar que Verstappen haga una carrera lenta. En las paradas hubo estrategias y McLaren fue más inteligente, las dominó como quiso y sus pilotos no fallaron.

Quien fue protagonista por no poder hacer un buen trabajo fue Yuki Tsunoda, que tenía la misión de aguantar a Lando Norris detrás, pero no pudo hacerlo y en las redes sociales apuntaron contra él.

Los mejores memes del GP de Abu Dhabi

Así se correrá la Fórmula 1 en 2026

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR
Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR
Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR
Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR
Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Jeddah) – 17-19 ABR
Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY
Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY
Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Monaco) – 05-07 JUN
Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona – Catalunya) – 12-14 JUN
Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN
Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL
Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL
Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL
Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO
Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP
Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP
Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP
Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapore) – 09-11 OCT
Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT
Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV
Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV
Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 17-21 NOV
Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV
Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Island) – 04-06 DIC

DATOS CLAVE

  • El equipo McLaren dominó y ganó el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1.
  • Max Verstappen ganó el GP de Abu Dhabi y McLaren se consagró Campeón con el podio de sus pilotos.
  • Oscar Piastri (2°) y Lando Norris (3°) de McLaren acompañaron a Max Verstappen (1°) en el podio.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

La reacción de Manu Ginóbili al sorteo que le tocó a Argentina en el Mundial 2026
Selección Argentina

La reacción de Manu Ginóbili al sorteo que le tocó a Argentina en el Mundial 2026

