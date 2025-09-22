Por segunda vez en su carrera como entrenador, José Mourinho tomó las riendas de Benfica. El entrenador portugués debutó este fin de semana por la fecha 6 de la Primeira Liga en lo que fue goleada por 3-0 como visitante ante AVS, el último de la tabla.

De esta manera, Mou cumplió con la tarea en su presentación con Nicolás Otamendi como titular. Sin embargo, deberá elevar el nivel de las Águilas no solo en el certamen local, sino también en la Champions League, dónde arrancaron con una sorpresiva derrota ante el Qarabag como locales.

En ese contexto, y teniendo en cuenta que la temporada ya está en marcha, Mourinho deberá esperar al mercado invernal europeo para moldear el plantel a su gusto. Allí es dónde entra un nombre fuerte: Karim Benzema.

Según la información de Ekrem Konur, el periodista turco especializado en el mercado de pases, el entrenador portugués pretende fichar a su exdirigido en Real Madrid para el comienzo del 2026. Sería el reencuentro entre ambos tras tres campañas juntos en el Merengue.

Benzema tiene contrato con Al-Ittihad hasta junio de 2026 y, con 37 años, no sería extraño que quiera volver a afrontar competencias europeas en el tramo final de su carrera. Ante este marco, Benfica moverá fichas por él en el mercado invernal.

A pesar de que lo más importante en la negociación recaerá en el interés del futbolista por mudarse a Portugal, Konur adelantó que el club saudí pedirá entre 5 y 7 millones de euros para soltar a su jugador estrella con 6 meses de anticipación.

Los números de Benzema bajo las órdenes de Mourinho

El delantero francés tuvo a Mou como entrenador en Real Madrid a lo largo de tres temporadas entre 2010 y 2013. Fueron en total 150 partidos para el galo en los que anotó 78 goles y repartió 49 asistencias.

En cuanto a títulos, juntos conquistaron tres a nivel local: LaLiga y la Supercopa de España en 2012 y la Copa del Rey en 2011. Desafortunadamente para el portugués, su equipo cayó en semifinales de la Champions League las tres veces que intentó levantar la Orejona, algo que Benzema logró hacer posteriormente en 5 oportunidades.

