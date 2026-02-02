¡Tensión con Cristiano Ronaldo en la Liga Pro Saudí! Se niega a jugar con el Al Nassr

La Liga Pro Saudí arde por estas horas tras una drástica decisión de Cristiano Ronaldo que sacudió la información deportiva más allá de Medio Oriente. Es que según el diario portugués A Bola, el número 7 del Al Nassr ya informó a su entrenador Jorge Jesús que se niega a jugar el partido de este lunes ante el Al Riyadh, correspondiente a la jornada 19, por decisión propia.

El motivo no tiene que ver con cuestiones físicas o personales, sino que tiene detrás una postura por un conflicto que posiblemente tenga varios capítulos más. Resulta CR7 está bastante descontento con el PIF (el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita) por la supuesta desigualdad en el trato al Al Nassr con respecto a sus rivales.

Cristiano Ronaldo, siempre con base en el medio citado anteriormente, denuncia una falta de inversión en su club, que solo fichó al joven iraquí Haydeer Abdulkareem en este mercado del invierno asiático. Pero eso no es todo. Su inconformismo aumentó al conocerse que el Al Hilal, líder de la tabla de posiciones de la Liga Pro Saudí, estaría por cerrar el fichaje de Karim Benzema.

Por todo esto, el Bicho considera que su equipo, que se ubica segundo y busca ser campeón de manera oficial por primera vez desde su arribo, quedó relegado en la carrera por los refuerzos estrella, mientras que sus competidores directos siguen potenciando sus planteles con fondos estatales. Con lo cual, esta rebeldía, por decirlo de alguna manera, expone la estabilidad del Al Nassr en plena lucha por el campeonato.

Una decisión de CR7 que boicotea su propio objetivo de llegar a los 1000 goles

Cristiano Ronaldo tiene un físico impecable. A sus 40 años toma todos los recaudos necesarios para mantenerse en forma en función de seguir estando a la altura de una competencia como la Liga Pro Saudí. No obstante, tiene claro que el tiempo corre para todos y que no dispone de muchos más para alcanzar su objetivo de los 1000 goles oficiales.

Por lo que su decisión de no participar del encuentro del Al Nassr con el Al Riyadh en el Prince Turki bin Abdulaziz Stadium de la ciudad de Riad, no solo complica a los comandados por Jorge Jesus en su lucha por el título doméstico (está a tres puntos del líder Al Hilal), sino que no le permitirá al Bicho aumentar la cifra de goles que está clavada en 961.

