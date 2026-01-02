Es tendencia:
Ganó cinco Champions en Real Madrid, se fue por la puerta de atrás y confesó: “El responsable de mi fracaso soy yo”

El jugador aseguró que estaba pasando por una "mala racha deportiva y personal". Además, remarcó que ahora vive uno de los mejores momentos de su carrera.

Por Joaquín Alis

A lo largo de su historia, Real Madrid supo contar con distintas figuras del fútbol internacional. Algunas tuvieron éxito y otras se fueron sin pena de gloria. Otros jugadores arrancaron siendo muy importantes y fueron perdiendo terreno con el correr de los años, como fue el caso de Isco Alarcón.

El mediocampista, actualmente en Real Betis, se consagró campeón de cinco UEFA Champions League con la camiseta del Merengue y ganó una enorme cantidad de títulos. Su ciclo comenzó en 2013 y finalizó en 2022, disputando un total de 253 partidos en la institución. Sin embargo, pese a todo ese éxito deportivo, se fue por la puerta de atrás.

Con apenas 30 años, el volante abandonó la Casa Blanca completamente relegado, jugando escasos minutos en el primer equipo. De hecho, su salida se dio después de la obtención de la Champions, en la que no disputó ni un solo minuto, viendo todo desde el banco de suplentes. Luego de aquella partida, el jugador disparó contra todos.

La salida de Isco de Real Madrid

Tras haber transitado su etapa con menos continuidad (apenas 17 partidos jugados y ni uno de Champions) bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, Isco se fue sin renovar su contrato. Pocos meses después, arremetió contra varios estrategas por su falta de minutos.

“Estuve muchos años, estaba muy contento y feliz. Pasaron cosas con entrenadores, que hiciera lo que hiciera no iba a jugar. Me faltó estar preparado mentalmente, hubo momentos que en vez de dar un poco más me vine abajo. Me hicieron saber que pasara lo que pasara iba a jugar poco“, aseguró Isco.

Y agregó: “Debí irme del Madrid, porque sentía que ya no tenía que estar más ahí. Pero dar ese paso de dejar el mejor club del mundo es complicado, acertar con el momento adecuado en el que tienes que dar ese paso de irse es más difícil todavía. Son decisiones con las que uno tiene que lidiar para siempre”.

El mea culpa de Isco Alarcón

Pasados los años y atravesando uno de sus mejores momentos deportivos en Betis, Isco reconoció su responsabilidad en su bajón en el Merengue: “Algunos entrenadores te aprecian más que otros, así es el fútbol. Después de un tiempo, en Madrid todo fue más complicado para mí“.

“Cuando no estás bien mentalmente, se nota en tu juego. Estaba pasando por una mala racha deportiva y personal. No sabía cómo recuperarme. El único responsable de mi fracaso soy yo“, soltó. El propio jugador reconoció que necesitó ayuda tanto de su familia como de un terapeuta para volver a disfrutar del fútbol.

En síntesis

  • Isco Alarcón ganó cinco títulos de Champions League y jugó 253 partidos oficiales.
  • Año 2022 marcó su salida del Real Madrid tras disputar solo 17 partidos.
  • Único responsable de su bajo rendimiento, admitió el mediocampista sobre su etapa final.
Joaquín Alis

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

