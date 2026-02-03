Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

AFA accionó contra San Lorenzo por una deuda millonaria con un club del ascenso

La venta se concretó en junio de 2024, y ahora hubo un durísimo revés para el elenco del Bajo Flores, que deberá abonar una estratosférica suma.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Sergio Costantino, el actual presidente de San Lorenzo.
© Prensa San LorenzoSergio Costantino, el actual presidente de San Lorenzo.

El presente deportivo de San Lorenzo evita que los hinchas, al menos por unos instantes, se preocupen por la situación financiera e institucional del club. Pero cuando el foco empieza a ponerse en lo que será el clásico del domingo ante Huracán, desde la Asociación del Fútbol Argentino le dieron un durísimo revés.

Durante las últimas horas, un comunicado que se emitió desde la calle Viamonte 1366, que dio lugar a un reclamo de Argentino de San Carlos, perjudicó a las arcas sanlorencistas. Y esto se debe a que aún mantienen una deuda con el club santafesino por lo que fue la venta de Agustín Giay hacia Palmeiras.

Tras aceptar la propuesta de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, el ente que regula al fútbol argentino dispuso la “retención de los importes adeudados sobre la distribución de derechos audiovisuales o cualquier otro concepto que le correspondan” a los del Bajo Flores.

El reclamo se originó porque los santafesinos no percibieron el dinero correspondiente al mecanismo de solidaridad por los derechos de formación de Giay, y ahora la suma total a abonar se compone de U$S 376.902, más 2.707.687,50 de pesos argentinos por “restitución de anticipo de costas abonada por la actora” dirigidos al equipo que milita en la Liga Esperancina, más otros 5.513.094,50 de pesos argentinos en concepto de pago de las costas.

Los del Bajo Flores vendieron al lateral derecho finalista de la edición 2025 de la Copa Libertadores en un total de 7.500.000 de dólares. Pero luego de lo que fue la transferencia, como no hubo contacto alguno desde la dirigencia sanlorencista, llegó el reclamo desde San Carlos Centro. Y el pasado miércoles 29 de enero, AFA salió en favor del club formador.

Publicidad

A San Lorenzo le notificaron que tenían 21 días para apelar el laudo que, finalmente, le dio la razón al Cervecero. Como el tiempo se cumplió, los abogados del club santafesino, Carlos Iparraguirre y Marco Marozzi, avanzaron con una liquidación formal, solicitando que la institución presidida por Sergio Costantino sea intimada a abonar la deuda.

Johan Romaña se refirió a su frustrado pase de San Lorenzo a River: “Tengo códigos”

ver también

Johan Romaña se refirió a su frustrado pase de San Lorenzo a River: “Tengo códigos”

Ganó 5 títulos en Boca, fue campeón de la Copa Libertadores y se postuló para jugar en San Lorenzo

ver también

Ganó 5 títulos en Boca, fue campeón de la Copa Libertadores y se postuló para jugar en San Lorenzo

Eso no es todo. En simultáneo, los representantes legales de Argentino de San Carlos solicitaron que, en caso de no producirse el pago inmediato, se apliquen de manera acumulativa las diferentes sanciones que están previstas dentro del reglamento de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, específicamente las contempladas en el punto c.3 y c.5. Esto sumaba, al descuento de derechos audiovisuales para el Cuervo, la prohibición de realizar transferencias, tanto en el ámbito nacional como en el plano internacional.

DATOS CLAVES

  • AFA ordenó retener ingresos de San Lorenzo por una deuda con Argentino de San Carlos.
  • El reclamo surge por la venta de Agustín Giay al Palmeiras por 7.500.000 dólares.
  • El club debe abonar 376.902 dólares más costos legales tras el fallo del 29 de enero.
Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dijo que no es fácil encontrar un 9 para River y no es así: se equivocó gastando 25 palos en Driussi y Salas

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Así está la tabla del Apertura en plena fecha 3
Fútbol Argentino

Así está la tabla del Apertura en plena fecha 3

San Lorenzo le ganó a Central Córdoba y llega con el pecho inflado al clásico contra Huracán
Fútbol Argentino

San Lorenzo le ganó a Central Córdoba y llega con el pecho inflado al clásico contra Huracán

San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber
Fútbol Argentino

San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber

Así está la tabla del Torneo Apertura 2026 tras la Fecha 3
Fútbol Argentino

Así está la tabla del Torneo Apertura 2026 tras la Fecha 3

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo