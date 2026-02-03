AFA accionó contra San Lorenzo por una deuda millonaria con un club del ascenso

El presente deportivo de San Lorenzo evita que los hinchas, al menos por unos instantes, se preocupen por la situación financiera e institucional del club. Pero cuando el foco empieza a ponerse en lo que será el clásico del domingo ante Huracán, desde la Asociación del Fútbol Argentino le dieron un durísimo revés.

Durante las últimas horas, un comunicado que se emitió desde la calle Viamonte 1366, que dio lugar a un reclamo de Argentino de San Carlos, perjudicó a las arcas sanlorencistas. Y esto se debe a que aún mantienen una deuda con el club santafesino por lo que fue la venta de Agustín Giay hacia Palmeiras.

Tras aceptar la propuesta de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, el ente que regula al fútbol argentino dispuso la “retención de los importes adeudados sobre la distribución de derechos audiovisuales o cualquier otro concepto que le correspondan” a los del Bajo Flores.

El reclamo se originó porque los santafesinos no percibieron el dinero correspondiente al mecanismo de solidaridad por los derechos de formación de Giay, y ahora la suma total a abonar se compone de U$S 376.902, más 2.707.687,50 de pesos argentinos por “restitución de anticipo de costas abonada por la actora” dirigidos al equipo que milita en la Liga Esperancina, más otros 5.513.094,50 de pesos argentinos en concepto de pago de las costas.

Los del Bajo Flores vendieron al lateral derecho finalista de la edición 2025 de la Copa Libertadores en un total de 7.500.000 de dólares. Pero luego de lo que fue la transferencia, como no hubo contacto alguno desde la dirigencia sanlorencista, llegó el reclamo desde San Carlos Centro. Y el pasado miércoles 29 de enero, AFA salió en favor del club formador.

Publicidad

Publicidad

A San Lorenzo le notificaron que tenían 21 días para apelar el laudo que, finalmente, le dio la razón al Cervecero. Como el tiempo se cumplió, los abogados del club santafesino, Carlos Iparraguirre y Marco Marozzi, avanzaron con una liquidación formal, solicitando que la institución presidida por Sergio Costantino sea intimada a abonar la deuda.

ver también Johan Romaña se refirió a su frustrado pase de San Lorenzo a River: “Tengo códigos”

ver también Ganó 5 títulos en Boca, fue campeón de la Copa Libertadores y se postuló para jugar en San Lorenzo

Eso no es todo. En simultáneo, los representantes legales de Argentino de San Carlos solicitaron que, en caso de no producirse el pago inmediato, se apliquen de manera acumulativa las diferentes sanciones que están previstas dentro del reglamento de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, específicamente las contempladas en el punto c.3 y c.5. Esto sumaba, al descuento de derechos audiovisuales para el Cuervo, la prohibición de realizar transferencias, tanto en el ámbito nacional como en el plano internacional.

DATOS CLAVES

AFA ordenó retener ingresos de San Lorenzo por una deuda con Argentino de San Carlos .

ordenó retener ingresos de por una deuda con . El reclamo surge por la venta de Agustín Giay al Palmeiras por 7.500.000 dólares .

al por . El club debe abonar 376.902 dólares más costos legales tras el fallo del 29 de enero.

Publicidad