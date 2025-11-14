En medio de la crisis institucional, San Lorenzo y Palmeiras negocian por un futbolista de 11 millones

De más está decir que San Lorenzo atraviesa un presente mucho más que complicado. Mientras el equipo hace un buen papel en el Torneo Clausura, a nivel institucional y con Marcelo Moretti como protagonista, el escándalo es una serie con capítulos nuevos casi todos los días. En ese contexto de incertidumbre total, negocia con Palmeiras por un futbolista hoy cotizado en 11 millones de dólares.

Está a las claras que el Ciclón está inmerso en un momento sumamente delicado. En cada uno de los partidos que juega en el Nuevo Gasómetro, los hinchas y socios se expresan en contra de la dirigencia actual y reclaman el llamado a elecciones anticipadas. Además, en los últimos días la AFA anunció en un comunicado que se involucrará en las decisiones del día a día.

Lo cierto es que San Lorenzo ofreció venderle a Palmeiras el 25% restante de Agustín Giay de manera anticipada. El conjunto azulgrana está sumamente necesitado económicamente y vería con buenos ojos un ingreso que le permita afrontar parte de las múltiples deudas que posee, para poder dejar de estar inhibido y así salir aliviar el tenso clima que se vive en el club.

Agustín Giay, defensor argentino de Palmeiras. (Getty Images)

Ante la urgencia del Ciclón, desde el Verdao ofrecieron 1,2 millones de dólares para dejar sin efecto la cláusula 3 que incluyeron en el acuerdo en el que se firmó la venta. Dicho ítem estipula que el 25% de una futura transferencia -permanente o préstamo- del total neto será para los de Boedo. En este caso, dejaría de tener valor y sería a través de ese monto de dinero recién mencionado.

De todas maneras, Palmeiras aguarda que San Lorenzo se ordene dirigencialmente. Con el claro objetivo de limar las últimas asperezas y convertirlo en realidad, el Verdao esperará un breve periodo de tiempo para que los directivos azulgranas reorganicen la institución y recién allí acelerarían con las negociaciones pertinentes para firmar el nuevo acuerdo entre las partes.

Cabe recordar que a mediados de 2024, Giay fue vendido por 7 millones de euros pero no por la totalidad del pase, por lo que el Ciclón tenía asegurado un próximo beneficio financiero que ahora entró en escena. Poco más de un año después de su arribo a Brasil, el lateral derecho convenció a las autoridades del club para que hagan un esfuerzo económico para tener el 100% de su ficha.

