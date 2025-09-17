Es tendencia:
Por qué no juega Agustín Giay en Palmeiras vs. River por la Copa Libertadores

El lateral derecho argentino no aparece en la alineación del Verdao para jugar en el Monumental. El motivo.

Por Joaquín Alis

Palmeiras se juega una parada importantísima ante River en el Monumental. El Verdao buscará sacar una diferencia en el partido de ida para llegar con buenas sensaciones a la revancha. Abel Ferreira ya confirmó la alineación y, para la sorpresa de muchos, Agustín Giay no está entre los titulares.

El lateral derecho argentino, que fue de arranque en los dos encuentros de octavos de final ante Universitario, ocupa un lugar en el banco de suplentes. La decisión fue 100% táctica del director técnico, que decidió prescindir de los servicios del ex-San Lorenzo esta noche.

El marcador de punta elegido para ser titular en el Monumental es Khellven, que viene de jugar de buena manera los 90 minutos del duelo ante Inter por el Brasileirao. Para la consideración de Ferreira, los dos futbolistas son parejos, pero esta vez se inclinó por el brasileño.

Flaco López y Aníbal Moreno, titulares en Palmeiras

Pese a la ausencia de Giay, el Verdao cuenta con presencia argentina en su 11 titular. Tanto Aníbal Moreno como José Manuel López fueron seleccionados por Abel Ferreira para que jueguen en el Monumental. Se trata de dos piezas importantes para el estratega portugués.

Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras

Tras el partido de ida, la llave entre River y Palmeiras se cerrará el miércoles 24 de septiembre a las 21.30 en el Allianz Parque de San Pablo. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

Alineaciones de River vs. Palmeiras

joaquín alis
Joaquín Alis

