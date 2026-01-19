Ganó 5 títulos en Boca, fue campeón de la Copa Libertadores y se postuló para jugar en San Lorenzo

El mercado de pases dentro del fútbol argentino está siendo atravesado por deudas que acarrean los clubes, como es el caso de San Lorenzo, o por dificultades para incorporar, como ocurre con Boca y las mil vueltas para abrochar a Marino Hinestroza.

Claro, la economía a nivel nacional no es la mejor, y repercute en los clubes. Sumado a ello, en el exterior aprovechan para, según el posible comprador, solicitar más dinero. Mientras todo esto ocurre, en el Bajo Flores ya sumaron a dos futbolistas: Mauricio Cardillo, libre tras su paso por Independiente Rivadavia, y Gregorio Rodríguez, a préstamo desde Melgar.

Este año, el Cuervo volverá a disputar la Copa Sudamericana. Y mientras espera por conocer a sus rivales dentro de la fase de grupos, Emmanuel Mas reveló su intención de volver a ponerse la camiseta azulgrana. El lateral izquierdo campeón de la única Copa Libertadores que posee la institución, actualmente se encuentra en Juventud Las Piedras, de Uruguay, con quien renovó hasta fines de 2026.

“Me gustaría volver, siempre es lindo eso. Estoy para lo que se necesite”, afirmó el sanjuanino de 37 años durante una entrevista reciente con el medio partidario La Cicloneta. Pese a que después de su paso por Trabzonspor, regresó al país y jugó en Boca, los hinchas sanlorencistas guardan un grato recuerdo de su paso por el club.

El ofrecimiento de Mas llega en un momento muy particular de la institución que, actualmente, preside Sergio Costantino, quien ocupa el lugar de Marcelo Moretti: están muy cerca de vender a Elías Báez, que se iría al exterior, por lo que precisan un futbolista para cubrir la posición. Si bien Damián Ayude utilizará a Teo Rodríguez Pagano, la frase del jugador que defendió la camiseta del seleccionado argentino causó ilusión.

Emmanuel Mas durante la final de la Copa Libertadores, en 2014. (Getty Images)

“Siempre estamos ahí alentando y queriendo que las cosas le vayan bien a San Lorenzo”, exclamó para graficar cómo es que, después de tanto tiempo, el amor por la institución continúa latente. Y remarcó: “Es un club que, con toda mi familia, siempre llevamos en mi corazón”.

El paso de Emmanuel Mas por San Lorenzo

El lateral izquierdo llegó a San Lorenzo, en julio de 2013, luego de su paso por San Martín de San Juan, institución en la que se formó y con la que debutó como profesional.

Fueron 143 los partidos que disputó Emmanuel Mas con la camiseta azulgrana, con la que anotó 9 goles y aportó 12 asistencias. Además de conquistar la Copa Libertadores 2014, fue campeón del Torneo Inicial 2013 y de la Supercopa Argentina 2015.

