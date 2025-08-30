Es tendencia:
La sincera confesión de Agustín Giay antes del Palmeiras vs. River: “Me preocupa todo”

A falta de varios días para cruzarse en la Libertadores, Agustín Giay exteriorizó su respeto hacia el Millonario. Qué dijo.

Por Joaquín Alis

© Getty Images"De River me preocupa todo"

El enfrentamiento entre River Plate y Palmeiras será uno de los más atrapantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Dos históricos del certamen se verán las caras en un duelo sin favoritos y con mucho respeto desde ambos lados. Quien se encargó de dejarlo en claro del lado de los brasileños fue Agustín Giay.

El lateral derecho del Verdao palpitó el enfrentamiento con el equipo argentino. A más de dos semanas del primer partido de la serie, el joven surgido en la cantera de San Lorenzo fue completamente sincero a la hora de hablar de las preocupaciones que le despierta ese compromiso.

En diálogo con TNT Sports, el defensor fue contundente cuando le preguntaron qué le preocupaba de River: “Todo. Hay que tener cuidado en todo y prepararse para para lo que sea. Es un club el que tiene grandes jugadores, de selección. Va a ser un partido muy lindo”.

Además, Giay habló de las declaraciones de su compañero José Manuel López, quien había asegurado que se puso “contento” cuando vio que iba a enfrentarse con el Millonario: “Creo que lo dijo más que nada por volver al país. Por poder jugar contra un equipo argentino y tener la posibilidad de que que vaya algún familiar o amigo”.

“Obviamente, uno siempre quiere evitar los equipos grandes o los equipos más fuerte, pero obviamente que es lindo volver a jugar allá”, completó el marcador de punta, que estará ante uno de sus desafíos más importantes con la camiseta de Palmeiras.

Gallardo: “Palmeiras no quiere jugar contra nosotros”

La palabra de Giay no hace más que confirmar lo dicho por Marcelo Gallardo, quien había asegurado que en San Pablo tienen mucho respeto por el Millonario: “Soy optimista y tengo entusiasmo porque se que ellos tampoco quieren jugar contra nosotros. Acá todo el mundo habla de Palmeiras, pero en Brasil también se preguntan ‘y River sí, y River no’. Va a ser muy parejo“.

Publicidad

“En 20 días tenemos que estar mejor, mentalmente, porque debemos llegar mejor”, advirtió el Muñeco y agregó: “Vamos a estar mejor para ese partido. De por sí yo creo que hasta la preparación mental tiene que elevarse para estar presente en ese partido“.

Días y horarios de Palmeiras vs. River por la Copa Libertadores

Palmeiras y Riverse verán las caras por los cuartos de final de la Libertadores, en una llave que se abrirá en Buenos Aires y se cerrará en San Pablo. El partido de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30 en el Monumental, mientras que la revancha será el miércoles 24 en el mismo horario en el Allianz Parque. Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+.

joaquín alis
Joaquín Alis

