Tiene una cláusula de 100 millones, Scaloni no lo citó a la Selección Argentina y se ilusiona con “reforzar” el puesto con menos variantes: “Mi máximo sueño”

Tras el cierre de las Eliminatorias, la Selección Argentina ya piensa en el Mundial 2026, a menos de un año de su celebración. Aunque la base del plantel es sólida, aún hay varios puestos en los que Lionel Scaloni deberá definir a quiénes lleva a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Poco a poco, el DT de Pujato lleva adelante el recambio generacional sobre el equipo que se impuso en Qatar 2022 y en las últimas dos Copas América. En ese contexto, Agustín Giay se ilusiona con formar parte de la Albiceleste en un futuro cercano, a pesar de no haber recibido aún el llamado.

En charla con Radio la Red, el lateral derecho que milita en Palmeiras admitió haberse ilusionado con la convocatoria para la ventana internacional que acaba de transcurrir. Sin embargo, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, más Juan Foyth, que tuvo participaciones sobre ese sector del campo, fueron los elegidos por Scaloni.

“Jugar en la Selección Mayor es mi máximo sueño. Uno juega, entrena y lo que hago es para estar ahí. Es lo máximo que un jugador quiere: representar a su país, jugar Copas América y Mundiales. Hago lo mejor en el club para estar algún día ahí”, comenzó el exjugador de San Lorenzo.

Y se extendió sobre la chance de la convocatoria en esta doble fecha: “Desde el club me hablaron. Me dijeron que habían llamado y que estaban al tanto. Obviamente que te ilusionas un poco porque uno quiere estar ahí. Si te digo que no me ilusioné, te mentiría”.

Giay se prepara para enfrentar a River en la Libertadores

Aunque no se dio el llamado para la Selección Argentina, el lateral derecho tiene asuntos importantes por delante. Es que Palmeiras y River Plate se verán las caras desde la próxima semana por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores.

Al respecto, Giay valoró el nivel del Millonario: “A River se lo ve como un equipo difícil e importante, que pelea en todos los frentes. Aún más que está Gallardo. Va a ser lindo el partido contra River, tengo ganas de jugar en Argentina”.

Y luego profundizó sobre los atacantes del club de Núñez, ponderando a uno de ellos: “Uno se prepara para enfrentar a cualquiera de los delanteros de River. Colidio está en un gran momento”.

