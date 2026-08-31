Alineaciones de Instituto y San Lorenzo por la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026

En Córdoba, una de las grandes revelaciones del campeonato recibe a un peso pesado golpeado y con fuertes necesidades.

Este lunes, en el marco de la continuidad de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Instituto de Córdoba y San Lorenzo de Almagro se encuentran frente a frente con el Estadio Juan Domingo Perón como testigo y como escenario.

Por un lado, el conjunto cordobés arriba a este espectáculo traduciéndose como una de las grandes revelaciones de la presente edición de la máxima categoría del fútbol argentino. Sin ir más lejos, si la Gloria se hace con los tres puntos frente al Ciclón, superará la línea de Gimnasia de Mendoza y será el único puntero de la Zona A.

Por el otro, el equipo comandado estratégicamente por Néstor Gorosito todavía no encuentra el rumbo, ni en torno al juego ni con respecto a los resultados. Los del barrio porteño de Boedo tienen solamente 7 unidades en lo que va del certamen y cuentan con la necesidad imperiosa de triunfar para poder escalar en la tabla.

Las probables formaciones de Instituto y San Lorenzo

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Matías Gallardo, Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Matías Tissera y Alex Luna.

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

La previa de Instituto vs. San Lorenzo

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Las posiciones del Torneo Clausura