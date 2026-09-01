Se lesionó Milton Delgado y se pierde el partido de Boca ante Vélez por Copa Argentina

El volante terminó la práctica con una molestia y no forma parte de los convocados para viajar a Córdoba.

Rodolfo Arruabarrena sufrió una mala noticia de último momento. En el entrenamiento de Boca previo al viaje a Córdoba para enfrentar a Vélez por Copa Argentina, Milton Delgado terminó con una molestia a causa de una contractura y no formó parte de la lista de convocados.

Según pudo saber Bolavip, el volante se realizará estudios para determinar el grado de la lesión, que de mínima lo dejará fuera del duelo ante el Fortín por los octavos de final de la Copa Argentina, así como también del compromiso ante Gimnasia de Mendoza como visitante, ya que se espera que sea por lo menos una distensión.

Como consecuencia de esto, también podría perderse la llave frente a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Esto se debe a que el primer partido es el próximo martes (7 días de la lesión) y la revancha es una semana después.

Esta es la primera lesión de Delgado desde que está en el primer equipo de Boca. Además, este será el primer compromiso que se pierde en lo que va del año futbolístico, ya que estuvo presente en todos, y solamente en dos fue suplente y no ingresó.

De esta manera, el entrenador tendrá que hacer un cambio obligado para el partido contra Vélez. En su lugar ingresará Leandro Paredes, quien viene de recuperarse de una distensión muscular y sumó minutos en la victoria agónica ante Lanús.

Además, quien se mantendría como titular es Camilo Rey Domenech. El volante que reemplazó a Paredes en los últimos dos partidos se quedaría con el puesto del lesionado Delgado, por lo que esta vez jugaría recostado por la banda derecha.

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Los convocados de Boca para enfrentar a Vélez por Copa Argentina

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas y Lautaro Blanco.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas y Lautaro Blanco. Mediocampistas : Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Lautaro Bianco y Kevin Zenón.

: Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Lautaro Bianco y Kevin Zenón. Delanteros: Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez y Enner Valencia.

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