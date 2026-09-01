Se confirmaron los árbitros de la fecha 8 del Clausura: quién dirige a Boca, a River y el clásico de Rosario

Yael Falcón Pérez será el encargado de impartir justicia en el partido entre Rosario Central y Newell's. Las delegaciones de toda la jornada.

Este martes 1 de septiembre, la AFA hizo oficial la designación de los árbitros que impartirán justicia en la fecha 8 del Torneo Clausura. El partido más picante de la jornada lo protagonizarán Rosario Central y Newell’s, en una nueva edición del clásico rosarino. Allí, el referí será Yael Falcón Pérez.

Antes de dicho compromiso, el sábado por la tarde, Boca visitará a la cenicienta del torneo, Gimnasia de Mendoza, donde estará a cargo el mundialista Darío Herrera.

El domingo por la noche, River volverá al Monumental después de la eliminación en la Copa Sudamericana, en un partido cargado de morbo por el cruce ante el Independiente Rivadavia de Maxi Salas. Allí, el árbitro será Nicolás Ramírez.

Tal como se anticipó con sus respectivas sanciones por las polémicas en Vélez – Riestra, ni Nazareno Arasa ni Diego Ceballos estarán arbitrando esta fecha. Quien tampoco dirá presente es Germán Delfino, presente en el VAR del último Boca – Lanús, donde también estuvo en el ojo de la tormenta por una jugada en la que Leonel Flores pudo haber sido expulsado.

A continuación, las delegaciones completas de todos los partidos de la jornada.

Los árbitros de la fecha 8 del Clausura

Viernes 4 de septiembre

16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Luis Martínez

VAR: Franco Acita

AVAR: Mauro Ramos Errasti

19.00 Belgrano – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Nelson Sosa

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19.00 Platense – Deportivo Riestra (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Eduardo Lucero

Sábado 5 de septiembre

13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Juan Cruz Robledo

14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gerardo Lencina

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16.30 Gimnasia (Mza.) – Boca (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Romero

19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Agustín Méndez

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Martín Despósito

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Cristian Navarro

21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Verlota

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Domingo 6 de septiembre

14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Yamil Possi

AVAR: Maximiliano López Monti

17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

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19.15 River – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)(TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Martín Despósito

21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: José Carreras

AVAR: Jorge Broggi

Lunes 7 de septiembre

19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanotta

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21.15 Unión – Instituto (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Javier Uziga

El fixture de la fecha 8 del Clausura