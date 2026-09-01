Se confirmaron los árbitros de la fecha 8 del Clausura: quién dirige a Boca, a River y el clásico de Rosario

Este martes 1 de septiembre, la AFA hizo oficial la designación de los árbitros que impartirán justicia en la fecha 8 del Torneo Clausura. El partido más picante de la jornada lo protagonizarán Rosario Central y Newell’s, en una nueva edición del clásico rosarino. Allí, el referí será Yael Falcón Pérez.
Antes de dicho compromiso, el sábado por la tarde, Boca visitará a la cenicienta del torneo, Gimnasia de Mendoza, donde estará a cargo el mundialista Darío Herrera.
El domingo por la noche, River volverá al Monumental después de la eliminación en la Copa Sudamericana, en un partido cargado de morbo por el cruce ante el Independiente Rivadavia de Maxi Salas. Allí, el árbitro será Nicolás Ramírez.
Tal como se anticipó con sus respectivas sanciones por las polémicas en Vélez – Riestra, ni Nazareno Arasa ni Diego Ceballos estarán arbitrando esta fecha. Quien tampoco dirá presente es Germán Delfino, presente en el VAR del último Boca – Lanús, donde también estuvo en el ojo de la tormenta por una jugada en la que Leonel Flores pudo haber sido expulsado.
A continuación, las delegaciones completas de todos los partidos de la jornada.
Los árbitros de la fecha 8 del Clausura
Viernes 4 de septiembre
16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Luis Martínez
VAR: Franco Acita
AVAR: Mauro Ramos Errasti
19.00 Belgrano – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Nelson Sosa
19.00 Platense – Deportivo Riestra (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Eduardo Lucero
Sábado 5 de septiembre
13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Juan Cruz Robledo
14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gerardo Lencina
16.30 Gimnasia (Mza.) – Boca (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Romero
19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Agustín Méndez
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Martín Despósito
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Cristian Navarro
21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Verlota
Domingo 6 de septiembre
14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Yamil Possi
AVAR: Maximiliano López Monti
17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
19.15 River – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)(TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Martín Despósito
21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: José Carreras
AVAR: Jorge Broggi
Lunes 7 de septiembre
19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanotta
21.15 Unión – Instituto (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Javier Mihura
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Javier Uziga