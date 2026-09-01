Entre lágrimas, Exequiel Zeballos se despidió de Boca con un emotivo mensaje: “Espero volver”

Antes de sumarse a Monza, el Changuito visitó Boca Predio por última vez y grabó un video para los hinchas.

Tras varios meses de idas y vueltas, este lunes se confirmó que Exequiel Zeballos comenzará una nueva etapa en su carrera. El extremo surgido de Boca Juniors vestirá ahora los colores de Monza en la Serie A. Así, cierra un ciclo de 10 años en el club de la Ribera desde su llegada a inferiores.

Este martes, el santiagueño visitó por última vez Boca Predio no solo para despedirse de sus compañeros, sino también de todo el personal que lo acompañó en estos años, incluyendo momentos duros, como las graves lesiones que logró superar.

En ese contexto, Zeballos habló con El Canal de Boca, que publicó un video de poco más de 6 minutos en donde se puede ver la emoción a flor de piel del delantero por su salida del Xeneize.

El Changuito, quebrado en varios tramos de este video, ofreció una lista de agradecimientos, destacó a referentes como Izquierdoz, Rojo y Paredes y reveló que sueña con volver a vestir la azul y oro.

El mensaje de despedida completo de Zeballos

“Quería agradecerles a mis viejos, a mi familia por haberme dado la posibilidad de venir a probarme a Boca cuando era chico. Agradecerles a toda la gente de la pensión, que ellos son una parte súper importante para nosotros en esta etapa. Agradecerle también a la gente del predio”.

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“A la gente de seguridad, a los cancheros, a todos los que son parte de este hermoso crecimiento. A todos los técnicos que tuve. A mis compañeros, también, que se fueron todos. Este video es más para agradecer a todos porque la posibilidad que tengo de ir a Europa es por toda la gente que estuvo en mi camino”.

“Principalmente, a la gente de Boca, que siempre me ha dado un cariño muy grande. Sabemos que Boca no solamente es el mejor club de todo el mundo y de toda América. Es también familia. Agradecerle a toda la gente que estuvo conmigo a mi lado en situaciones difíciles. La gente me ha dado ese combustible para no bajar los brazos. Me voy con la tranquilidad de saber lo que es salir campeón con este club. De haber tenido referentes muy importantes. Desde el Cali Izquierdoz, hasta Marcos Rojo. Lea Paredes en el último tiempo. Te puedo nombrar un montón”.

Zeballos celebra el Superclásico. (Foto: Getty)

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“Soy una persona súper agradecida con la vida. Agradecerle a Dios por guiarme en mi camino. Es un día muy difícil para mí. Espero volver más adelante. Por último, también agradecerle a Noe, mi mujer, que me ha estado acompañando en estos años”.

“Decirles a los chicos que nunca dejen de soñar, que todo es posible con Dios al lado. El predio y el club tienen personas maravillosas que te ayudan a crecer. Espero que sea un hasta pronto. Desearles lo mejor. Voy a estar mirándolos desde allá. Muchas bendiciones para todos. Besos y hay que sonreír. La vida es una”.

Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Desde su irrupción en Primera División en la pandemia, el Changuito disputó un total de 140 partidos oficiales con la camiseta de Boca, en una estadía afectada por lesiones de gravedad. En ese lapso de tiempo convirtió 16 goles y repartió 16 asistencias, además de conquistar 5 títulos domésticos: Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, LPF 2022, Supercopa 2023.

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