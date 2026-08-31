Instituto vs. San Lorenzo EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el cierre de la Fecha 7, el Ciclón intentará ganar ante uno de los animadores de la zona para acercarse a los puestos de clasificación.

En el Estadio Juan Domingo Perón, Instituto y San Lorenzo se ven las caras este lunes en el marco de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026. El duelo comenzará a las 21.15, se podrá sintonizar a través de TNT Sports y contará con el arbitraje de Andrés Gariano.

La Gloria quiere aprovechar el empate de Vélez para subir a la cima de la Zona A en soledad. Para ello debe obtener los tres puntos ante un Ciclón que se encuentra fuera de los puestos de clasificación, por lo que está obligado a sumar para mantenerse cerca.

Las posibles formaciones de Instituto y San Lorenzo

INSTITUTO: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Matías Gallardo, Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Matías Tissera y Alex Luna.

SAN LORENZO: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026