La sorpresiva respuesta de Riquelme sobre el arbitraje en la previa de Boca vs. Vélez: “No estoy al tanto”

El presidente del Xeneize calentó la previa del duelo por octavos de final de la Copa Argentina al referirse a la gran polémica del fin de semana.

Por los octavos de final de la Copa Argentina, Boca Juniors enfrentará este miércoles a Vélez Sarsfield en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El Xeneize afrontará este duelo crucial con el objetivo de mantener vivo uno de sus frentes con posibilidades de título y clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Los de Liniers llegan calientes por un polémico gol anulado en el duelo ante Deportivo Riestra que volvió a poner el foco sobre el arbitraje. En ese contexto, Juan Román Riquelme se refirió a esta situación, aunque sorprendió con una evasiva respuesta.

“¿Boca qué tiene que ver en lo que pasó entre Riestra y Vélez? Guillermo, Gustavo, Federico (Insúa), que trabajan en Vélez, les tengo mucho cariño. Les mando un abrazo muy grande, sabemos que será un partido difícil y que el árbitro haga un buen partido, que podamos jugar bien y ganar”, comenzó el mandatario.

Y siguió: “No estoy al tanto con lo que pasó en el partido Riestra – Vélez, pero hay que confiar, pensar en el equipo que tenemos, hacer un buen partido y ojalá podamos avanzar”.

¿Boca se retiró del mercado de pases?

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

“Estamos muy contentos con el libro de pases que hicimos. El técnico quería a Álvaro y tuvimos la suerte de hablar con él y su representante durante el Mundial. Tiene el lateral derecho que quería. Necesitaba un delantero con las condiciones de Villa y pudimos traerlo. Y Valencia es un jugador mundialista”, comentó Riquelme.

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“No pensamos que Bareiro iba a tener este tema. Ojalá que se recupere bien, igual que Tomás. Estamos muy contentos del plantel que tenemos. Estamos contentos de los jugadores que tenemos”, cerró sobre el mercado.

Riquelme se rindió ante Messi por su retiro de la Selección Argentina

“Hay que agradecerle. Mucho más, qué vamos a pedir, con todo lo que ha hecho. Ha cumplido con todo lo que soñaba y todo lo que soñábamos. No sé si será el mejor de todos los tiempos, pero está ahí nomás. Nunca un jugador pudo ser el mejor durante tantos años. Se merece todo el amor que le están dando todos los argentinos. Al final, el de arriba fue justo con él. Eso es maravilloso”, recordó.

Y redondeó: “Tuve la suerte de jugar con él. Eso es único. El cariño y respeto que tengo por él es muy grande. No sé si vamos a tener la suerte de volver a tener un jugador como él. Desde Maradona, pasó uno que era igual o mejor. Somos afortunados los argentinos. Siempre le vamos a dar mucho cariño, porque es lo que se merece”.

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