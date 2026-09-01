Boca hoy: convocados vs. Vélez, se lesionó Milton Delgado, viaja Lautaro Bianco y más

La jornada del martes 1 de septiembre encuentra a Boca viajando rumbo a Córdoba para el trascendental compromiso ante Vélez. Rodolfo Arruabarrena definió la convocatoria y perfila una alineación para el choque de octavos de final de Copa Argentina. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Sin Milton Delgado, los convocados de Boca

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García

: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas y Lautaro Blanco

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas y Lautaro Blanco Mediocampistas : Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Lautaro Bianco y Kevin Zenón

: Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Lautaro Bianco y Kevin Zenón Delanteros: Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez y Enner Valencia

Lautaro Bianco, convocado por primera vez

En el arranque de una sucesión de 6 partidos en solo 19 días, el Vasco sumará a un juvenil ante la lesión de Tomás Aranda, que deberá recuperarse por lo que resta del 2026. Se trata de Lautaro Bianco, promovido desde la Reserva.

El volante ofensivo de 19 años entrenó con la Primera en las últimas jornadas y se ganó un lugar en la convocatoria de Arruabarrena. Así, tendrá su primera oportunidad de sumar minutos en la máxima categoría, sobre todo ante Gimnasia, donde todo apunta a que el DT rotará a su equipo.

Posible 11 ante Vélez

Ayrton Costa, Tomás Aranda y Adam Bareiro siguen lesionados, lo que representa un desafío para el entrenador. Al mismo tiempo, vale la penal resaltar que Leandro Lozano y Marco Pellegrino están a disposición ya que se recuperaron de sus respectivas lesiones musculares.

Lo cierto es que, de cara al partido contra Vélez por la Copa Argentina, Arruabarrena tiene una sola duda y radica en el último tercio de la cancha. En la cabeza del cuerpo técnico la incertidumbre está entre Alan Velasco o Sebastián Villa, como el tercer integrante del ataque para acompañar de cerca a Leonel Flores y Miguel Merentiel.