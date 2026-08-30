Se confirmó el futuro de Julián Alvarez en Atlético de Madrid

El delantero finalmente se quedará por lo menos un semestre más en el elenco español.

Se terminó una de las novelas más extensas del mercado de pases del fútbol europeo. Finalmente, Julián Alvarez no se irá de Atlético de Madrid, por lo que de esta manera seguirá su carrera en el Colchonero por lo menos por los próximos seis meses, hasta la ventana de fichajes de enero.

Luego de que el club español se plantara en no negociar con Barcelona, y ante la negativa del futbolista de marcharse nuevamente a la Premier League, se determinó que la ‘Araña’ seguirá siendo tenido en cuenta por Diego Simeone para la primera parte de la temporada.

Según pudo saber Bolavip, Alvarez ya volvió a entrenarse junto al resto de sus compañeros y ahora peleará por volver a ganarse el puesto en el equipo, luego de un inicio de semestre en el que solamente jugó un puñado de minutos en el empate agónico ante Villarreal por la segunda fecha de LaLiga.

Ante esta situación, el delantero argentino no solo deberá volver a meterse como titular en el Colchonero, sino que también tendrá una situación difícil con la hinchada, ya que estos lo pitaron en su última presentación y hasta realizaron pancartas para pedir su salida de la institución.

De cara al próximo mercado de pases, la situación de Alvarez podría cambiar en base a sus rendimientos y al acuerdo que llegue con Atlético de Madrid. Por el lado del club español piden 150 millones de euros para dejarlo salir, pero con la condición de no reforzar a un rival directo como Barcelona.

Barcelona ya fichó a un delantero

Ante la imposibilidad de fichar a Julián Alvarez, y necesitados de un delantero que pueda jugar como referencia de área, el Blaugrana se movió rápidamente en el mercado de pases para cerrar la llegada de Gabriel Jesús, el delantero brasileño que se desempeña en Arsenal.

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Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el elenco español le pagará al inglés 10 millones de euros para hacerse definitivamente del pase del ex Manchester City, quien en las próximas horas viajará rumbo a España para realizar la revisión médica y la posterior firma del contrato.

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