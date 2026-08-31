El convocado sorpresa de Arruabarrena para el duelo entre Boca y Vélez por la Copa Argentina

El Xeneize afrontará dos duelos en Córdoba y Mendoza para los que recuperará a dos lesionados y suma a un juvenil.

Se acercan las etapas cruciales del segundo semestre y Boca tiene una seguidilla de partidos por delante que pueden definir su futuro en todos los frentes. Esta semana, el Xeneize prepara dos compromisos que lo mantendrán fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena enfrentarán primero este miércoles a Vélez en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina. Luego, el sábado y sin regresar a Boca Predio, los de azul y oro visitarán a Gimnasia en Mendoza en un duelo directo contra el puntero de la Zona A.

En ese contexto, en el arranque de una sucesión de 6 partidos en solo 19 días, el Vasco sumará a un juvenil ante la lesión de Tomás Aranda, que deberá recuperarse por lo que resta del 2026. Se trata de Lautaro Bianco, promovido desde la Reserva.

El volante ofensivo de 19 años entrenó con la Primera en las últimas jornadas y se ganó un lugar en la convocatoria de Arruabarrena. Así, tendrá su primera oportunidad de sumar minutos en la máxima categoría, sobre todo ante Gimnasia, donde todo apunta a que el DT rotará a su equipo.

Lautaro Bianco, juvenil de Boca Juniors.

Cómo juega Lautaro Bianco

Tal como lo confesó en una entrevista con el Canal de Boca, Bianco se destaca por su velocidad y uno contra uno ante los defensores rivales. Generalmente juega por la banda izquierda, pero también puede hacerlo suelto detrás del nueve o bien por el costado derecho del ataque.

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Además de esto, cuenta con una buena pegada con su pie derecho, a tal punto que en la Reserva suele hacerse cargo de las ejecuciones de la pelota parada en ofensiva. Esta característica también le permitió convertir goles de media o larga distancia en sus últimos partidos.

Por otro lado, mejoró en su juego aéreo. Con 1,84 de altura, Bianco también se impone a la hora de saltar a cabecear para convertirse en un mediocampista llegador para aportarle gol a su equipo. En esta temporada ya convirtió dos tantos en 15 partidos disputados con la Reserva.

Arruabarrena recupera a dos lesionados

Además de la inclusión de Bianco, la lista de convocados tendrá la vuelta de dos futbolistas que habían estado ausentes por sendas lesiones. Se trata de Marco Pellegrino y Leandro Lozano, aire para una castigada defensa en cuanto a bajas.

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