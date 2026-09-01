Tras la renovación con Alpine, Colapinto confirmó que tendrá mejoras en su auto para el GP de Italia: “Parece prometedor”

El argentino habló en la previa de la carrera que se correrá en Monza este fin de semana.

Se viene una nueva edición del GP de Italia en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y para Franco Colapinto no será una carrera más. Es que el argentino correrá su primera carrera desde la renovación con Alpine para el año próximo, por lo que no tendrá esa presión extra para asegurarse su lugar en la máxima.

Además, en el Gran Premio que se correrá en el mítico circuito internacional de Monza habrá otra gran noticia para Colapinto: su monoplaza estará a la par del de Pierre Gasly, a quien se le instalaron mejoras en la última carrera disputada en el calendario, en Países Bajos.

En la previa de la carrera en el “Templo de la Velocidad” el argentino habló puertas adentro de Alpine y lo hicieron público en la clásica previa de cada carrera en su página web.

En primera instancia, Franco hizo un balance y un agradecimiento por la renovación para el año próximo: “Han sido un par de semanas bastante ajetreadas para mí desde que volvimos a competir en Zandvoort tras el parón veraniego. Estoy encantado de que, en el periodo previo a Monza, el equipo haya confirmado mi continuidad el año que viene, junto a Pierre. Quiero reiterar mi agradecimiento a Flavio y Steve por la confianza depositada en ellos, y es una sensación increíble seguir con este equipo una temporada más”, comenzó.

En sintonía con su extensión contractual, Colapinto analizó: “Hemos logrado un progreso importante este año, tanto con el coche como con mi pilotaje, así que estoy muy satisfecho de que se haya reconocido y seguiré dando lo mejor de mí para este equipo. Pero, por ahora, nuestra atención se centra por completo en Monza y en nuestra posición en el campeonato. Debuté en la F1 en este circuito y siempre es un placer correr aquí ante la afición italiana”.

Ya en referencia a la actualidad, se mostró conforme con la actualización de su Alpine: “Este fin de semana será mi primer fin de semana con nuestro nuevo paquete de mejoras, que Pierre utilizó la última vez, y estoy deseando probarlo a partir del viernes y competir con él este fin de semana. El paso parece prometedor y trabajaremos duro para adaptarnos a los cambios lo antes posible. Monza será una carrera muy interesante con esta generación”.

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Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por último, sentenció: “En cuanto a la cantidad de coches, las largas rectas combinadas con zonas de frenado muy fuertes podrían generar mucha acción, así que nos aseguraremos de prepararnos lo mejor posible para obtener un resultado positivo en la última doble cita europea”.

GP de Italia: horarios y dónde ver la carrera que se corre en Monza

Como toda la Fórmula 1, el GP de Italia se podrá sintonizar mediante Disney +.

Viernes 4 de septiembre

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

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Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10:00

Horarios correspondientes a la República Argentina.

Los lugares confirmados de la grilla 2027 de la Fórmula 1

Mercedes: A confirmar / A confirmar

Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen / A confirmar

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto

Williams: Alex Albon / Carlos Sainz

VCARB: A confirmar / A confirmar

Haas: A confirmar / A confirmar

Audi: A confirmar / A confirmar

Cadillac: Valtteri Bottas / Checo Pérez

Aston Martin: A confirmar / A confirmar