Pipo Gorosito dejó de ser el director técnico de San Lorenzo

Se terminó un nuevo ciclo de Pipo Gorosito como director técnico de San Lorenzo de Almagro. Luego de dirigir solamente ocho partidos —siete por el Torneo Clausura y uno por la Copa Argentina— y tras la derrota de este lunes como visitante de Instituto de Córdoba, la situación se tornó insostenible y se acordó la salida.
En julio de este año, hace dos meses, Gorosito, que ya contaba con un pasado en la institución del barrio porteño de Boedo tanto como entrenador como también como futbolista, desembarcó en reemplazo de Gustavo Álvarez. Sin embargo, en medio de un contexto realmente complicado, no pudo enderezar el rumbo y los números así lo indican.
Según pudo saber BOLAVIP, la decisión partió desde la dirigencia de San Lorenzo, ya que el entrenador presentaba intenciones de seguir buscando revertir la situación. De todas maneras, puertas adentro no hubo conformidad con el rendimiento del equipo desde el arribo de Pipo, por lo que se buscarán nuevos rumbos.
“No se me cruza por la cabeza dejar de ser el técnico de San Lorenzo. Tengo fuerzas. Se necesita un tiempo de trabajo lógico. Perder es feo y tenemos que jugar un poco mejor de lo que jugamos. La llegada de Farías nos va a cambiar la cara”, había manifestado el propio Gorosito después de la mencionada caída en Córdoba.
San Lorenzo no pudo en Córdoba. (Foto: Prensa Instituto)
Los números de Gorosito en San Lorenzo
Desde su llegada al banco de suplentes de San Lorenzo de Almagro en este nuevo ciclo como entrenador, Néstor Gorosito comandó al equipo en solamente 8 oportunidades, de las cuales 7 fueron en el marco del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional y el restante bajo la órbita de la Copa Argentina.
En total, el San Lorenzo de Gorosito cosechó 2 victorias, 2 empates —uno de ellos derivando en eliminación frente a Deportivo Riestra por penales en la Copa Argentina— y 4 derrotas. Así las cosas, no es un detalle menor que una de las caídas fue en el clásico contra Huracán, en pleno Nuevo Gasómetro.
Los próximos partidos de San Lorenzo
- San Lorenzo vs. Talleres
- Independiente vs. San Lorenzo
- San Lorenzo vs. Boca Juniors
- Defensa y Justicia vs. San Lorenzo
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra
DATOS CLAVE
- Fin del ciclo: Néstor Gorosito dejó de ser el director técnico de San Lorenzo de Almagro.
- Malos resultados: Registró 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas en ocho partidos dirigidos.
- Reemplazo previo: Había asumido en julio de este año para reemplazar a Gustavo Álvarez.