Enzo Fernández, refuerzo de Manchester City: la fortuna por la que lo vende Chelsea en el último día de mercado

Se cerró la transferencia del mediocampista entre gigantes de la Premier League. Volverá a ser dirigido por Maresca.

En el último día de mercado de pases en la Premier League, Enzo Fernández se convirtió en nuevo refuerzo de Manchester City. Chelsea acordó su venta en 145 millones de euros para que el mediocampista se sume a las filas de Enzo Maresca, que ya lo dirigió en su paso por los Blues.

Luego de varios días de negociaciones, se cerró el traspaso del futbolista de la Selección Argentina al conjunto ciudadano, que lo hará firmar un contrato por seis años. Será el quinto club en la carrera del jugador, que ya vistió las de River, Defensa y Justicia, Benfica y Chelsea.

Enzo venía esperando una resolución de su situación. En el último partido del equipo londinense, el jugador no fue convocado por Xabi Alonso, a la espera de conocer novedades sobre su futuro. Con la pretemporada hecha, Fernández está listo para jugar en el equipo celeste.

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Teniendo en cuenta que la venta de Enzo rumbo a Manchester City se cerró en 145 millones de euros, ahora se colocara quinto en la lista de fichajes más caros de la historia. Los únicos que quedan por encima del argentino serían Alexander Isak (145M), Ousmane Dembele (150M), Kylian Mbappé (180M) y Neymar (222M), ambos comprados por PSG.

River, atento a la venta de Enzo Fernández

Debido al mecanismo de solidaridad de FIFA, que reparte el 5% de las transferencias entre los clubes que formaron al jugador entre los 12 y 23 años, River tendrá un 3.5% a su favor de la misma, por lo que cobraría aproximadamente 5.7 millones de euros si se da el pase.

Síntesis

Enzo Fernández fue vendido por Chelsea a Manchester City en 145 millones de euros .

fue vendido por Chelsea a Manchester City en . El mediocampista argentino firmará un contrato por varios años para sumarse a Manchester City .

. River Plate recibirá 5,7 millones de euros gracias al mecanismo de solidaridad de FIFA.