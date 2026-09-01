River hoy: se acerca Francisco Álvarez, interés en Echeverri y orgullo por Messi

Todas las novedades del Millonario de este martes 1 de septiembre, con el foco puesto en el cierre del mercado de pases.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 1 de septiembre de 2026, a un día del cierre del libro de pases en Argentina. Francisco Álvarez se acerca, intento por el regreso de Claudio Echeverri, D´Onofrio apuntó contra Tapia, la posible salida de Lucas Martínez Quarta y el orgullo por Lionel Messi y su paso por el Estadio Monumental con la Selección Argentina.

River acelera por Francisco Álvarez

En cuanto a los jugadores que podría sumar el Millonario sobre el cierre de este mercado de pases, se apunta a que sea en la zaga central, teniendo en cuenta la situación de Martínez Quarta. El primer apuntado es Francisco Álvarez, quien se encuentra en Argentinos Juniors. La operación se realizaría en torno a los 4 millones de dólares.

Francisco Álvarez ante Ángel Correa. (Foto: Getty).

El sueño de Echeverri

A un día del cierre del libro de pases en Argentina, River quiere dar el golpe y tiene encaminada la vuelta de Claudio Echeverri. El Diablito, que regresó a Manchester City tras sus préstamos -primero en Bayer Leverkusen y luego en Girona- lograría salir del conjunto ciudadano a préstamo y su destino estaría en Núñez, club en el que se formó.

River vendió a Joaquín Freitas en las últimas horas y por eso se le abrió un cupo para incorporar, la fecha límite es el próximo miércoles 2 de septiembre, por eso en Núñez ya avanzaron por el Diablito. Cabe destacar que el chaqueño regresó a Manchester City tras descender con Girona. Enzo Maresca le dio minutos en algunos amistosos y también lo llevó al banco de suplentes en el duelo del pasado viernes ante Crystal Palace.

Claudio Echeverri. (Foto: Getty).

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D´Onofrio apuntó contra Tapia

Hace años que River está alejado de la AFA. Desde la época de Rodolfo D´Onofrio que el Millonario plantea su disconformidad con la conducción de la casa madre del fútbol argentino. Con Jorge Brito la situación no fue diferente y, desde que Stefano Di Carlo es el máximo mandatario del club de Núñez, ya hubo algunos reclamos públicos.

A raíz de esta situación Rodolfo D´Onofrio dialogó con Radio Rivadavia y fue contundente: “Lo que hay que hacer en este momento es decirle al presidente de la AFA las cosas que no estamos de acuerdo, las cosas que nos parecen mal. Eso es lo que tienen que hacer los clubes: tener el coraje, no tener miedo. Porque esto es lo mismo que cuando… te la voy a contar”.

Además, agregó: “También a mí me tocó, junto con otros dirigentes, votar la elección de Blatter. Estaba Blatter y el príncipe. Fue justo en la época del FIFA-Gate. Yo viví cada cosa… Yo me fui a dormir una noche en… en Suiza, que fui por primera vez, y cuando me desperté… Había ido a comer con un montón de dirigentes. Cuando me desperté, ocho o nueve de los que habían cenado conmigo estaban presos”.

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“Y ese día había que votar a la mañana siguiente por Blatter o no, y nosotros votamos por el príncipe. Y claro, ¿qué pasó en la Argentina? Tenían miedo: ‘Uh, ahora no vamos a ganar más, vamos… no nos clasificamos más’. Porque siempre está el miedo en la Argentina y en el mundo. ¿Y qué ocurrió? Que Blatter renunció“, sumó D´Onofrio.

Al ser consultado por su relación con Tapia afirmó: “Teníamos razón en no votar por Blatter. Teníamos razón. Entonces, hay cosas que uno de alguna manera tiene que mantener, como dijo muy bien el presidente, la dignidad. Y la dignidad es… Y les digo a todos los hinchas de River: muchachos, en los cuatro años que nosotros no lo votamos a Tapia, ganamos todos los campeonatos que ganamos“.

Rodolfo D´Onofrio. (Foto: Getty).

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Martínez Quarta se queda en River

Si bien contaba con chances de irse en este mercado de pases debido a que tenía ofertas del fútbol de Qatar y Genoa de Italia, finalmente Lucas Martínez Quarta se quedará en River, por lo menos por un semestre más, ya que ningún sondeo convenció a los protagonistas.

Lucas Martínez Quarta se quedará en River.

River sacó chapa por Messi

Lionel Andrés Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y el mundo del fútbol se vio consternado. Si bien era de esperar que este día llegue, nadie lo deseaba. Fueron varios los clubes que publicaron en sus redes sociales mensajes de agradecimiento para el mejor de todos los tiempos y River no fue la excepción.

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El club de Núñez compartió varias publicaciones, entre los que se destacó el de la estadística de la Pulga jugando en el Estadio Monumental. Fueron 28 partidos jugados con 22 victorias y 6 empates, por lo que terminó invicto. El mejor del mundo convirtió 19 tantos en la cancha del Millonario.

🏟️ Una historia 𝗶𝗻𝘃𝗶𝗰𝘁𝗮 en el Monumental: 28 partidos, 19 goles, 22 victorias y 6 empates.



Gracias por tu magia en casa, Leo 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/kjRbmBk4kI — River Plate (@RiverPlate) August 31, 2026

DATOS CLAVE

Francisco Álvarez negocia su llegada a River para reforzar la defensa central.

negocia su llegada a River para reforzar la defensa central. Claudio Echeverri podría regresar a River a préstamo desde el Manchester City.

podría regresar a River a préstamo desde el Manchester City. Rodolfo D’Onofrio criticó a Claudio Tapia por la conducción del fútbol argentino.