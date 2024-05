Luego de su conflictiva salida del Vasco da Gama de Brasil tras un mal inicio de la temporada, el entrenador argentino, Ramón Díaz, estaría cerca de regresar a dirigir al fútbol argentino, ya que tendría una tercera etapa en San Lorenzo, club en el que trabajó desde el 2006 hasta el 2008 y en la temporada 2010/11.

El encargado de revelar esta información fue el panelista de ESPN F90, Carlos Navarro Montoya: “Ojalá al Pipi Romagnoli lo respeten porque es un ídolo de la institución, que lo aguanten ante la derrota, pero San Lorenzo quiere a otro técnico, que es Ramón Díaz, a quien hace tiempo lo buscan”, comentó el ex arquero.

Para que esto se de, primero el Ciclón deberá definir el futuro de Leandro Romagnoli, el actual entrenador del plantel superior, ya que este se encontraba dirigiendo a la Reserva, y tras la salida de Rubén Darío Insúa, comenzó como interino, para luego ser ratificado por el presidente Marcelo Moretti como el DT hasta el fin de la temporada. Además, el Pipi tiene vínculo vigente con el equipo de Boedo, y el mismo tiene extensión hasta el 30 de junio del 2025.

Desde que comenzó como interino, el ex mediocampista dirigió el partido contra Central Córdoba por la última fecha de la Copa de la Liga Profesional, y al no encontrar técnico, fue confirmado en el cargo, quedando al mando del equipo para disputar la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores, aunque no obtuvo buenos resultados, ya que perdió en su visita a Liverpool de Uruguay.

Ramón Díaz podría volver a San Lorenzo. (Foto: Imago).

Lo que podría definir por sí o por no la continuidad del Pipi en el primer equipo, serán los próximos tres partidos por el certamen continental, ya que si bien el Ciclón no depende de sí mismo para clasificar, tiene dos compromisos como local en los que será importante sumar de a tres para llegar con vida a la última jornada.

Por su parte, Ramón Díaz se encuentra sin trabajo desde abril de este año, y esto facilita una posible llegada a San Lorenzo, debido a que la dirigencia solamente tendrá que arreglar el salario del cuerpo técnico, sin la necesidad de tener que negociar con otro club para que lo dejen salir.

Cabe destacar que el deseo del Pipi es el de dirigir a la primera división de San Lorenzo, tal como lo expresó en conferencia de prensa en más de una oportunidad, y que en caso de que finalmente llegue el riojano, podría regresar a la Reserva, ya que aún se encuentra sin entrenador.

Los números de Leandro Romagnoli dirigiendo a San Lorenzo

Entre sus dos interinatos y la ratificación como entrenador principal, el Pipi dirigió un total de 5 partidos, con un saldo de dos victorias, un empate y dos derrotas.

El paso de Ramón Díaz por San Lorenzo

A lo largo de las dos etapas en las que estuvo, el entrenador argentino dirigió un total de 98 partidos, en los que obtuvo 47 victorias, 22 empates y 29 derrotas. Además, se consagró campeón del Torneo Clausura 2007.