Los 9 jugadores que se irán de Boca tras la eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura 2025

El 2025 de Boca fue realmente malo y esta derrota ante Racing solo lo terminó de confirmar. La temprana eliminación de la Copa Libertadores, el Superclásico perdido en el Monumental que derivó en la salida de Fernando Gago, la caída con Independiente en cuartos de final del Torneo Apertura, el empate con Auckland City en el Mundial Clubes, son solo algunos de los ejemplos.

No conforme con eso, también se puede agregar a la lista la racha de partidos sin ganar más extensa de toda su historia. Y si de malas noticia se trata, la lamentable y todavía dolorosa muerte de Miguel Ángel Russo, aún es una herida abierta en el Xeneize y será realmente difícil de superar por su enorme legado. Así fue el año del conjunto de la ribera, que acaba de terminar oficialmente.

Después de todos esos sucesos adversos, lo cierto es que hay 9 jugadores que no seguirán en Boca en 2026. Algunos por la finalización de sus contratos con la institución, otros por estar totalmente marginados del resto del plantel, varios por correr muy de atrás en la consideración del cuerpo técnico y hasta existe la posibilidad de sumar más jugadores si llegan ofertas millonarias.

Frank Fabra, Cristian Lema y Javier García se van en condición de libre tras cumplir la totalidad de sus respectivos vínculos que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre y por no ser tenidos en cuenta de cara al futuro. Además, Ignacio Miramón llegó al final de su estadía por haber finalizado su préstamo y debe regresar a Francia ya que Boca no hizo uso de la opción de compra.

Javier García y Cristian Lema se van de Boca como agentes libres. (Getty Images)

Por otro lado, Lucas Blondel, Agustín Martegani y Lucas Janson se irán por ser los borrados del plantel. En gran parte por decisión del cuerpo técnico de que no están satisfechos con sus desempeños y tampoco lo modifican durante las prácticas en el predio. A falta de minutos y con contrato por delante, buscarán una salida inmediata para poder sumar rodaje en otro equipo.

Nicolás Figal y Luis Advíncula seguirían el mismo camino que los mencionados anteriormente. Es una realidad que corren de atrás, aunque el zaguero central y el lateral peruano sí están en consideración del entrenador. De hecho, en casos de suma urgencia, ambos sumaron participaciones en el tramo final de la fase regular del Torneo Clausura 2025, cuando fueron necesarios.

Lucas Blondel y Lucas Janson, dos jugadores borrados en Boca. (Getty Images)

Los 2 jugadores a vender, si llegan ofertas millonarias

Si bien todavía tienen lugar dentro de Boca, en el caso hipotético de que lleguen ofertas millonarias desde el exterior, se ve con buenos ojos embolsar una cifra importante. Esa es la suerte que corren Kevin Zenón y Brian Aguirre, que son considerados como variantes de segundo orden y lejos de ser un cambio habitual durante los encuentros del Xeneize, por decisión de Úbeda.

