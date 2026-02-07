Uno de los tantos futbolistas que se fueron de Boca a finales de 2025 por haber llegado al final de sus contratos, fue Cristian Lema. Aunque en el caso de él ya se sabía con anticipación que no iba a continuar ya que no se le iba a ofrecer una renovación del vínculo, se esperaba que consiga club rápidamente dentro del fútbol argentino, pero hasta el momento ese suceso no ocurrió…

El zaguero central arribó al Xeneize a principios de 2024 y tuvo un magnífico primer semestre, aunque desde la expulsión ante Estudiantes su ciclo cayó en picada. A finales de dicho año, sufrió una dura lesión que lo marginó de las canchas durante un largo periodo de tiempo y luego no consiguió recuperar su lugar hasta que se llegó a esta desvinculación al final de su convenio.

Lo cierto es que, tras irse de Boca en diciembre, Lema sigue sin conseguir un nuevo equipo. A pesar de convertirse en agente libre hace 40 días, lo que facilita su traspaso a otro club porque no se debería pagar por su ficha, el futuro del defensor de 35 años sigue siendo una incertidumbre total. De esta manera, se desconoce dónde continuará su carrera como futbolista profesional.

Cristian Lema, durante su estadía en Boca. (Getty Images)

Un dato importante a destacar en relación a esta cuestión es que estuvo cerca de ser refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto. Cuando el conjunto de Córdoba ascendió a Primera División, se interesó en los servicios del oriundo de Puerto Madryn pero finalmente la operación nunca se concretó. Así las cosas, todavía permanece a la espera de un ofrecimiento para sumarse a un nuevo plantel.

Después de aquella lesión a finales de 2024, se recuperó en 2025 y no volvió a jugar en Boca. Primero bajo las órdenes de Fernando Gago y luego empeoró más aún con la llegada de Miguel Ángel Russo, que no lo convocó para el Mundial de Clubes y lo separó del grupo por no ser tenido en cuenta. Ya con Claudio Úbeda en el cargo, la línea fue la misma y a fin de año se fue de la institución.

Desde su arribo en enero de 2024 hasta su salida a fines de 2025, Cristian Lema disputó un total de 34 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso de tiempo convirtió 1 gol, repartió 2 asistencias, acumuló 10 tarjetas amarillas y recibió dos expulsiones. No conforme con esas estadísticas, no salió campeón y su último tramo de la estadía fue de mal en peor y alejado de las canchas.

