Los 9 jugadores que se van a ir de Boca cuando termine el Torneo Clausura 2025

El 2025 fue muy largo para Boca. La temprana eliminación de la Copa Libertadores tras perder contra Alianza Lima en el repechaje fue el mayor condicionante. Luego quedó afuera del Torneo Apertura, jugó el Mundial de Clubes, se quedó sin la Copa Argentina muy temprano y ahora está en disputa por el Torneo Clausura. Y ya se pueden anticipar varias salidas…

La temporada empezó con Fernando Gago, estuvo brevemente Mariano Herrón como interino, llegó Miguel Ángel Russo y, por obvias razones, ahora el plantel está a cargo de Claudio Úbeda. A su vez, en el primer semestre estaba el Consejo de Fútbol y en la actualidad solo quedó Marcelo Delgado bajo la supervisión de Juan Román Riquelme para las funciones en el mercado de pases.

Lo cierto es que, una vez que termine el Torneo Clausura 2025, se irán 9 jugadores de Boca. Hay distintas razones por la situación que pasa cada uno de los protagonistas, pero eso es lo de menos porque las salidas son inevitables en la gran mayoría de ellos, salvo que ocurra una situación extremadamente poco probable para que cambie el contexto y se queden en el club.

Javier García, Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón se van porque se les termina el contrato con Boca. El mediocampista llega al final de su préstamo en la institución, que no hará uso de la compra definitiva, y debe regresar a Francia. El zaguero central y el defensor colombiano quedan en condición de libre en diciembre y el arquero seguiría el mismo camino que ellos.

Javier García y Cristian Lema, futbolistas de Boca que se quedan sin contrato. (Getty Images)

Lucas Blondel, Agustín Martegani y Lucas Janson son los futbolistas borrados pero que tienen vínculo vigente. Por decisión del cuerpo técnico, los tres no son parte del equipo titular desde hace muchos meses y tampoco suman tiempo de juego hace tiempo. Se espera que consigan una salida en las próximas semanas para continuar su carrera en otro elenco, pero ya no en el Xeneize.

Nicolás Figal y Luis Advíncula, viven una situación particular. Ambos defensores corren muy de atrás en al consideración del entrenador y tienen salarios importantes. Además, llevan varios años en la institución y la relación con el hincha está más que desgastada, sin dejar pasar que en el último tiempo estuvieron muy lejos de su mejor nivel que mostraron en el pasado.

Lucas Blondel y Lucas Janson, jugadores borrados de Boca. (Getty Images)

Kevin Zenón, ¿La gran venta del mercado de pases?

Durante el mercado de pases de mitad de año, Kevin Zenón recibió ofertas de Europa sobre el cierre de la ventana de transferencias. A pesar de que pidió ser vendido, desde Boca no bajaron las pretensiones solicitadas y el traspaso nunca se llevó a cabo. Sin embargo, se espera que durante enero vuelva a ser sondeado desde el Viejo Continente y, de avanzar, podría dejar muchos millones.

