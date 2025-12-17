Es tendencia:
El Ministerio de Justicia intimó a la AFA y a la Superliga: “Nadie está por encima de la Ley”

El organismo del Poder Ejecutivo de la Nación obligará a la Asociación presidida por Chiqui Tapia a dar explicaciones sobre las finanzas del ente.

Por Agustín Vetere

Pablo Toviggino y Claudio Tapia
© @TovigginoPabloPablo Toviggino y Claudio Tapia

El enfrentamiento entre la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno de la República Argentina sumó este miércoles un nuevo capítulo. Tras las denuncias y dardos cruzados entre Patricia Bullrich y Pablo Toviggino, el Ministerio de Justicia tomó acción.

A través de un comunicado oficial, se informó que la Inspección General de Justicia (IGJ) intimó tanto a la AFA como a la Superliga a dar explicaciones sobre sus balances, que combinados superan los 450 millones de dólares.

El Ministerio de Justicia pedirá documentos para reconstruir el camino del dinero percibido por AFA y amenazó con fuertes sanciones financieras para el organismo que regula al fútbol argentino como para Chiqui Tapia y el resto de los directivos en caso de no cumplir con los requisitos.

El comunicado completo del Ministerio de Justicia contra AFA

El Ministero de Justicia informa que, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones.

Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente. La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales. La AFA es una asociación sin fines de lucro.

Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ.

La falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos.

En síntesis

  • La IGJ intimó a la AFA y a la Superliga por balances de 450 millones de dólares.
  • El Ministerio de Justicia exige documentos sobre gastos ajenos a los estatutos de la asociación.
  • Chiqui Tapia y otros directivos podrían recibir sanciones financieras por falta de cumplimiento legal.
agustín vetere
Agustín Vetere

