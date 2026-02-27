Es tendencia:
logotipo del encabezado
Inter Miami

Un peligro: Lionel Messi terminó en el suelo tras una invasión de hinchas en Inter Miami vs. Independiente del Valle

Un hincha fue desesperado a buscar su foto con el 10, pero la seguridad intervino y todos cayeron al piso. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Un peligro: Lionel Messi terminó en el suelo tras una invasión de hinchas en Inter Miami vs. Independiente del Valle
© CapturaUn peligro: Lionel Messi terminó en el suelo tras una invasión de hinchas en Inter Miami vs. Independiente del Valle

En un partido organizado para que los hinchas de Independiente del Valle Y Puerto Rico puedan disfrutar de Lionel Messi, una invasión en el campo de juego puso en peligro al 10. Varios hinchas se metieron en la cancha para conseguir una foto con el mejor jugador del mundo, pero todos terminaron en el suelo ante la desesperada intervención de la seguridad.

Faltaban segundos para el pitazo final cuando los fanáticos burlaron el operativo y pisaron el verde césped para correr hacia la posición del argentino. La situación no pasaba a mayores, hasta que un joven llegó desde atrás para abrazar al jugador de Inter Miami.

Cuando uno de los aficionados abrazó a Leo de la cintura, un miembro de la seguridad fue directo a derribarlo, sin tener en cuenta que el jugador también se iba a ir al piso con ellos. Por fortuna, Messi no terminó lastimado y se pudo reincorporar rápidamente.

Tweet placeholder

El mejor jugador del mundo comenzó la noche como suplente y Javier Mascherano lo mandó a la cancha luego del entretiempo. Fue en el complemento donde consiguió marcar el gol de la victoria, de penal.

Cabe recordar que este partido amistoso estaba programado originalmente para el viernes 13 de febrero, pero se postergó por una molestia muscular del 10, cuya presencia era imprescindible. Es por eso que el viaje a Puerto Rico terminó siendo luego del debut del equipo en la MLS.

Publicidad

Lo que se le viene a Inter Miami

Inter Miami volverá a la acción este domingo 1 de marzo a las 21 para visitar a Orlando City. Luego, tendrá casi una semana de entrenamientos para preparar una nueva presentación fuera de casa, ante DC United, el sábado 7. Increiblemente, también será visitante en los dos compromisos siguientes ante Charlotte y New York City. Volverá a jugar de local recién el 4 de abril ante Austin.

DATOS CLAVE

  • Lionel Messi fue derribado al suelo por un miembro de seguridad durante una invasión.
  • Varios hinchas burlaron el operativo de seguridad segundos antes de finalizar el encuentro.
  • Un joven aficionado abrazó a la cintura del jugador antes de la intervención física.
Pau Cubarsí reveló que su sueño es jugar La Finalissima contra Messi

ver también

Pau Cubarsí reveló que su sueño es jugar La Finalissima contra Messi

Sensini se refirió al plan de Newell’s para seducir a Messi: “No hay que presionar”

ver también

Sensini se refirió al plan de Newell’s para seducir a Messi: “No hay que presionar”

Joaquín Alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Fue verdugo de Messi y ahora está cerca de volver a la MLS
MLS

Fue verdugo de Messi y ahora está cerca de volver a la MLS

Llegó el primer fichaje oficial de Inter Miami: quién es el delantero que ayudará a Messi
MLS

Llegó el primer fichaje oficial de Inter Miami: quién es el delantero que ayudará a Messi

Luis Suárez habló de la posible llegada de Neymar al Inter Miami para jugar el Mundial de Clubes: "Siempre genera ilusión"
Mundial de Clubes

Luis Suárez habló de la posible llegada de Neymar al Inter Miami para jugar el Mundial de Clubes: "Siempre genera ilusión"

Lionel Messi da el primer paso para confirmar su presencia en el Mundial 2026
Lionel Messi

Lionel Messi da el primer paso para confirmar su presencia en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo