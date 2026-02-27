Un peligro: Lionel Messi terminó en el suelo tras una invasión de hinchas en Inter Miami vs. Independiente del Valle

En un partido organizado para que los hinchas de Independiente del Valle Y Puerto Rico puedan disfrutar de Lionel Messi, una invasión en el campo de juego puso en peligro al 10. Varios hinchas se metieron en la cancha para conseguir una foto con el mejor jugador del mundo, pero todos terminaron en el suelo ante la desesperada intervención de la seguridad.

Faltaban segundos para el pitazo final cuando los fanáticos burlaron el operativo y pisaron el verde césped para correr hacia la posición del argentino. La situación no pasaba a mayores, hasta que un joven llegó desde atrás para abrazar al jugador de Inter Miami.

Cuando uno de los aficionados abrazó a Leo de la cintura, un miembro de la seguridad fue directo a derribarlo, sin tener en cuenta que el jugador también se iba a ir al piso con ellos. Por fortuna, Messi no terminó lastimado y se pudo reincorporar rápidamente.

El mejor jugador del mundo comenzó la noche como suplente y Javier Mascherano lo mandó a la cancha luego del entretiempo. Fue en el complemento donde consiguió marcar el gol de la victoria, de penal.

Cabe recordar que este partido amistoso estaba programado originalmente para el viernes 13 de febrero, pero se postergó por una molestia muscular del 10, cuya presencia era imprescindible. Es por eso que el viaje a Puerto Rico terminó siendo luego del debut del equipo en la MLS.

Lo que se le viene a Inter Miami

Inter Miami volverá a la acción este domingo 1 de marzo a las 21 para visitar a Orlando City. Luego, tendrá casi una semana de entrenamientos para preparar una nueva presentación fuera de casa, ante DC United, el sábado 7. Increiblemente, también será visitante en los dos compromisos siguientes ante Charlotte y New York City. Volverá a jugar de local recién el 4 de abril ante Austin.

