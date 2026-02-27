El interinato que comenzó en River con la salida de Gallardo y el estado de las negociaciones con Coudet

Marcelo Gallardo tuvo una emotiva y victoriosa despedida para abandonar con los brazos en alto y bajo una gran ovación el terreno de juego del Estadio Monumental. Tras el triunfo de River 3-1 ante Banfield, por la séptima fecha del Torneo Apertura, el clima cambió por completo una vez que el DT saliente ingresó al túnel, porque los aplausos mutaron a silbidos rabiosos para los jugadores como anticipo del panorama para los días que vendrán.

En ese contexto, Marcelo Escudero, que desde hace años viene trabajando en Reserva, asumió desde este mismo viernes el interinato como entrenador del primer equipo y su primera actividad será reunirse con el plantel para tener una charla y comenzar a trabajar de cara al duelo ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el próximo lunes 2 de marzo en condición de visitante.

Comenzó el segundo interinato de Pichi Escudero en River.

Con Pichi al frente, es evidente que toda la presión va a recaer sobre las espaldas de un grupo de futbolistas señalado como responsable principal de la salida del Muñeco, para muchos el máximo ídolo que tiene el club. Así las cosas, poder abrochar cuanto antes la llegada de un nuevo entrenador, con todas las miras apuntando a Eduardo Coudet, será determinante para comenzar a liberar esas tensiones y cambiar el aire, renovando además las expectativas.

El propio DT del Deportivo Alavés dijo en su última conferencia de prensa que no había existido ningún tipo de contacto con River, ni siquiera de parte de su representante. Tiene lógica pensando en que en Núñez estaban abocados a dar la mejor despedida posible a Marcelo Gallardo, pero tras el adiós ese acercamiento es inminente.

Las últimas informaciones, de hecho, aseguran que el acuerdo ya es total y solo hay que esperar a la finalización del vínculo entre Coudet y el Deportivo Alavés, club con el que no tiene cláusula de por medio, que se daría tras dirigir al equipo este mismo viernes ante Levante, liberándolo para viajar rumbo a Argentina.

Publicidad

Publicidad

ver también El discurso de 90 segundos con el que Marcelo Gallardo se despidió de River: “Que se pueda reponer para lo que viene”

Primer entrenamiento sin Gallardo

Finalizado el segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River, los futbolistas que no hayan terminado con molestias físicas el duelo ante Banfield tendrán desde las 18.00 de este viernes su primera práctica a las órdenes de Marcelo Escudero.

El DT que desde 2022 se hizo cargo de la Reserva, previo paso por la Quinta División, ya había tenido un breve interinato tras la salida de Martín Demichelis e hizo lugar a muchos juveniles en el partido que dirigió ante Unión de Santa Fe el 4 de agosto de 2024 y que finalizó con empate sin goles.

Data clave

Marcelo Gallardo se despidió de River Plate tras vencer 3-1 a Banfield en el Monumental.

se despidió de River Plate tras vencer a Banfield en el Monumental. Marcelo Escudero asumió el interinato y dirige su primera práctica este viernes a las 18:00 .

asumió el interinato y dirige su primera práctica este . Eduardo Coudet acordó su llegada tras dirigir al Deportivo Alavés este viernes ante Levante.

Publicidad