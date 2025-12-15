Con Pablo Toviggino a la cabeza, la dura respuesta que emitió la AFA ante la denuncia de Bullrich en Conmebol

El conflicto entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escaló a un nuevo nivel de tensión en las últimas horas. Luego de que la senadora nacional Patricia Bullrich formalizara una denuncia ante el Comité de Ética de la Conmebol contra su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, la respuesta del organismo rector del fútbol local no se hizo esperar.

La reacción del fútbol argentino responde a la presentación que Bullrich realizó este lunes por la mañana ante Conmebol, donde pidió investigar a Tapia y Toviggino por presunto enriquecimiento ilícito y manejo de fondos, calificando a la conducción afista de “mafia que ensucia al fútbol argentino“. La senadora había cuestionado, entre otras cosas, “dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección” y por qué los premios a los campeones del mundo eran, según su visión, “más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo“.

Acto seguido, mediante un extenso comunicado oficial, la Casa Madre del fútbol nacional no solo defendió sus números, sino que contraatacó denunciando una persecución política. En paralelo, Toviggino eligió las redes sociales para confrontar directamente a la exministra de seguridad.

La defensa de la AFA ante la denuncia de Bullrich

El documento oficial del ente rector buscó, en primer lugar, contrastar el presente con la herencia recibida en 2017. Lejos de las interpretaciones, el texto fue tajante al describir el escenario previo a la asunción de Tapia. “Nos encontramos con una institución devastada. Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes“, rezó el escrito, recordando que la dependencia de recursos externos como Fútbol Para Todos había dejado al organismo “sin autonomía financiera y con una administración poco clara“.

Patricia Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino ante la Conmebol (Getty).

Sin embargo, el punto más fuerte del descargo apuntó a la independencia económica actual. Allí, la AFA remarcó que hoy es un organismo superavitario y enfatizó: “Hoy no recibe un solo peso del Estado“. Para graficar esta autonomía, detalló sus gastos fijos. “En la actualidad, con una plantilla de 1.300 personas… la AFA afronta mensualmente, en término, una erogación aproximada de 4.000 millones de pesos en concepto de sueldos. Reiteramos, ello sin subsidios del Estado Nacional“, sostuvo, para luego poner énfasis en los logros de las selecciones nacionales y club argentinos a nivel internacional, a forma de demostración que la conducción del ente “va por el camino correcto“.

Posteriormente, la Casa Madre del fútbol nacional le dio paso a un párrafo de alto voltaje político, mencionando con nombre y apellido a todos aquellos que consideran parte de una hostilidad sistemática hacia el ente. “En la presidencia del Ing. Mauricio Macri tuvimos que soportar constantes amenazas de intervención, denuncias de cohecho, tráfico de influencias, lavado de dinero y demás inventos, todo con el objeto de instaurar un modelo de gestión distinto“, expuso el escrito.

Tampoco se salvó la gestión anterior. El texto recordó que “durante el gobierno del Dr. Alberto Fernández, el ex presidente se expresó públicamente en contra de esta dirigencia y pretendió ungir a su propio candidato… obviamente en contra de lo que se había elegido democráticamente“.

Finalmente, englobaron al actual gobierno de Javier Milei “Tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su Ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la Diputada Juliana Santillán y de la actual Senadora Patricia Bullrich“, sentenciaron desde Viamonte, acusándolos de utilizar la IGJ para “obstruir la realización de la Asamblea” y el ejercicio democrático de la votación.

La respuesta de Toviggino

Mientras la institución mantenía las formas del comunicado, Pablo Toviggino salió al cruce personal de Bullrich con un tono mucho más confrontativo. El Tesorero y mano derecha de Chiqu” Tapia citó la denuncia de la funcionaria para marcarle la cancha respecto a la naturaleza jurídica de la AFA.

“Aclaremos algo básico: la AFA es una asociación privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas“, disparó el dirigente, buscando anular la base de la denuncia sobre supuesta malversación de fondos públicos.

Toviggino no se quedó ahí y defendió la reinversión de los ingresos generados por la Selección, asegurando que esos recursos sostienen “una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente” y predios donde “circulan a diario mil personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores“.

La respuesta de Toviggino a Bullrich mediante las redes sociales.

Para el cierre, el dirigente reservó la respuesta más picante, mezclando la ironía con una acusación directa a la gestión libertaria. “¿Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un tostado?“, escribió.

