La desafiante reacción de Ángel Di María contra Estudiantes de La Plata tras ser campeón del Torneo Clausura

La reciente consagración de Estudiantes de La Plata del Torneo Clausura 2025 no solo se limita a una cuestión futbolística y es por eso que todavía deja consecuencias. La pésima relación que mantiene el club con la Asociación del Fútbol Argentino es mala desde hace tiempo pero se agravó tras el pasillo de honor de espaldas que le hizo a Rosario Central hace algunos días.

Aquella drástica medida en la previa del encuentro por los octavos de final fue tan sorpresiva como contundente. Sin embargo, ahora fue Ángel Di María el que mostró indicios de cuál es su pensamiento al respecto sobre esa resolución que implementaron los futbolistas del Pincha luego de ser obligados por la AFA que preside Claudio Tapia de llevar a cabo el reconocimiento al Canalla.

Lo cierto es que este lunes salieron a la luz unos indicios que eran desconocidos hasta el momento: Di María le dio me gusta a dos posteos contra Estudiantes. Junto a una imagen del recordado pasillo de espaldas, la frase que acompañó la publicación fue: “‘No es contra Central, es contra la AFA’, decían. Mostraron su peor cara y más contra sus colegas”. Y allí está el like de Fideo…

El “me gusta” de Ángel Di María a una publicación contra Estudiantes de La Plata. (Captura Instagram)

Aunque suene poco importante, se trata de dos publicaciones en Instagram que apuntan fuertemente contra la postura que tomó el Pincha contra Rosario Central y la AFA en esa relevante tarde que se vivió en el Estadio Gigante de Arroyito. Dicha escena marcó un antes y un después en el fútbol argentino, pero más aún en la relación entre los clubes y para con el ente regulador.

No conforme con eso, Angelito también le dio me gusta a una publicación contra Juan Sebastián Verón. El mismo sostiene: “Verón, ex jugador, de familia de futbolistas, dio la orden para que sus jugadores les den la espalda a sus colegas cuando el problema era con la AFA. Cuando tuvieron a la AFA a metros le dieron la mano de frente, es por eso que son ingleses caretas y vendidos“.

De esta manera, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 dio a conocer su postura al respecto, luego de lo que fue la reciente consagración de Rosario Central del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing por penales en una apasionante final. Así las cosas, Fideo dio dos likes que rápidamente se viralizaron y acapararon la atención de todos.

